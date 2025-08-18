"Він тобі не пара". Коли мама й тато проти ваших стосунків: що робити

Закоханість - це час, коли хочеться ідеальної гармонії, але іноді на цьому шляху виникає серйозна перешкода: категоричне "він/вона тобі не пара" від батьків. Чому рідним буває складно прийняти ваш вибір і як уникнути затяжного конфлікту?

Про причини батьківського "ні" та ефективні способи зберегти стосунки, РБК-Україна розповів лайф-коуч Віталій Курсік .

Чому батьки проти вашого партнера

За словами експерта, існує кілька причин, через які батьки можуть не підтримувати ваш вибір.

Очікування і реальність

Часто в уяві батьків формується чіткий образ "ідеального зятя" або "невістки". Коли ваш партнер не відповідає цим фантазіям, це може викликати розчарування та неприйняття.

Контроль та втрата впливу

Вибір партнера - це важливий крок до дорослого життя. Деяким батькам важко змиритися з тим, що їхня дитина починає самостійно приймати ключові рішення, і вони підсвідомо намагаються зберегти свій контроль.

Турбота через страх

Якщо у батьків був негативний досвід у стосунках, вони можуть намагатися "вберегти" вас від подібних помилок, проєктуючи свої страхи на вашу пару.

Проєкція власного минулого

Іноді батьки бачать у вашому партнері риси людей, які їх колись образили, або ж схожість із власними незакритими травмами минулого.

Як діяти, якщо батьки проти вашого вибору

Щоб зберегти стосунки і не зруйнувати стосунки з батьками, Курсік радить дотримуватися таких правил.

Зберігайте спокій. Емоційна реакція на кшталт "Я сам(а) знаю!" лише поглибить конфлікт.

Розрізняйте думку та рішення. Пам'ятайте, що батьки мають право на свою думку, але остаточне рішення щодо вашого життя - лише за вами.

Слухайте, але не підкоряйтесь. Попросіть батьків висловити свої побоювання без звинувачень. Уважно вислухайте їхні аргументи.

Перевірте власні мотиви. Переконайтеся, що ви захищаєте партнера через справжні почуття, а не з принципу, щоб довести свою правоту.​​​​​​​

Дайте шанс на знайомство. Запросіть батьків на спільну вечерю або організуйте спокійне спілкування без конфліктних тем. Це може змінити їхнє ставлення.

"Жити з цією людиною - вам. Створювати з нею стосунки - теж вам. Досвід батьків може бути цінним, але він не замінить вашого особистого вибору. Їхнє "не подобається" не обов’язково означає, що ви робите помилку", - резюмував фахівець.