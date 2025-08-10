ua en ru
10 фраз, которые показывают, что женщина не готова к здоровым отношениям

Воскресенье 10 августа 2025 20:05
10 фраз, которые показывают, что женщина не готова к здоровым отношениям Какие 10 фраз женщины указывают, что вам с ней не по пути (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Иногда мы восхищаемся внешним образом человека, но пропускаем главное - то, как он говорит и о чем. Психологи называют это "сигналами опасности" или красными флажками. Они могут свидетельствовать о недоверии, незрелости или токсичных паттернах, которые разрушат отношения ещё до того, как они успеют начаться.

Какие 10 фраз указывают, что женщина не готова к здоровым отношениям и вам с ней не по пути, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Женщина может выглядеть, как картинка из Instagram, но достаточно нескольких предложений и вы понимаете - все, сказочка закончилась и нужно быстро убираться.

"При знакомстве слушайте внимательно, что женщина говорит. Потому что некоторые фразы вам расскажут о ней больше, чем 100 селфи с фильтрами", - советует эксперт.

Фразы, на которые стоит обратить внимание:

Все мужчины одинаковы

Генерализации указывают на глубокие обиды и нерешенные конфликты из прошлого. Фактически - мужчина еще не начал говорить и что-то делать, но уже в чем-то виноват.

Я принцесса, меня надо заслужить

Очень плохая фраза от женщины, которая указывает, что вместо партнерства, здесь - иерархия и подпитка эго.

У меня высокие стандарты

Прежде всего - важно понимать, применяет ли человек эти стандарты и к себе.

"Кстати, часто бывает и так, что фраза о стандартах не имеет ничего общего с реальностью. Женщине настолько не повезло на встрече с мужчинами, что все ее "стандарты" - норма. Поэтому лучше переспросите, что она имеет в виду", - советует Виталий Курсик.

Я привыкла, чтобы мужчина все решал

Готовьтесь быть не партнером, а универсальным аппаратом со встроенным банкоматом. И это может свидетельствовать о нежелании брать ответственность на себя.

У меня много поклонников, но...

Такая фраза - скрытый способ вызвать ревность или чувство конкуренции.

Мне никто не нужен, я и сама прекрасно справляюсь

"Это хорошо, но для чего тогда эти свидания? Это потенциальный сигнал закрытости к глубокому эмоциональному контакту", - добавляет специалист.

Ты должна сразу все о себе рассказать

А это уже намек на контроль и отсутствие уважения к личным границам. И спросите женщину сразу - она готова сразу все о себе рассказать?

Я не верю в любовь

Это признак, что вы на свидании с человеком, которому неинтересно быть с кем-то по-настоящему. Потому что это демонстрация цинизма, которая может блокировать развитие теплых отношений.

Мой бывший был идеален, просто...

"История о бывшем никогда не заканчивается просто, и это признак, что что-то из прошлого еще не в прошлом", - говорит эксперт.

Ты мне нравишься, но измени в себе вот это и вот это...

Обычно за этим следует очень длинный список. И это попытка сформировать партнера "под заказ". Но это так не работает.

"Такие фразы часто скрывают травматический опыт, потребность в контроле или низкий уровень эмоциональной зрелости. Если вы слышите подобные высказывания в начале знакомства - это повод задуматься, готовы ли вы участвовать в чужих эмоциональных "войнушках", - резюмирует Виталий Курсик.

Он добавил, что здоровые отношения начинаются там, где есть взаимоуважение, открытость и отсутствие манипуляций, а твоя психика - не полигон для чужих травм.

Вас может это заинтересовать:

