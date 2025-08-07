ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как решиться на свидание после разрыва или потери: секреты, о которых никто не говорит

Четверг 07 августа 2025 20:10
UA EN RU
Как решиться на свидание после разрыва или потери: секреты, о которых никто не говорит Как побороть страх и снова пойти на свидание после разрыва (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Разрыв отношений или потеря близкого человека - это всегда болезненный опыт, напоминающий эмоциональную встряску. После него часто возникает страх снова открываться людям, и мысль о новых свиданиях может казаться невозможной. Но важно помнить, что вы не должны торопить себя. Психологи советуют делать этот шаг только тогда, когда вы действительно будете к этому готовы.

Как решиться на свидание после мучительного разрыва, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Советы для тех, кто боится новых свиданий

Разрыв или потеря любимой человека - это очень тяжелое психологическое переживание и на то, чтобы восстановиться, нужны не недели, а месяцы и годы.

Вам тяжело смотреть на влюбленные пары, вы едите по вечерам мороженое под романтические фильмы, но мысль о новых свиданиях и отношениях вызывают у вас страх.

"Разрыв - это как падение с велосипеда лицом в асфальт. Больно, порой стыдно и некоторое время не хочется даже смотреть в сторону новых "велосипедов". Но вы и не должны сразу мчаться на скорости 80 км/час. Вам сначала нужно встать, потом заживить раны, стать крепче", - говорит эксперт.

Он дал несколько советов, как справиться со страхами:

Не спешите

Прежде чем идти на свидание, дайте себе время пережить разрыв или потерю. Если вы до сих пор испытываете сильные эмоции в отношении бывшего партнера, новые отношения не станут "лекарством" от боли. Вместо этого, они могут превратиться в попытку заменить человека, а это нечестно ни по отношению к вам, ни по отношению к потенциальному партнеру.

Измените ожидания

Перестаньте воспринимать каждое свидание как поиск "любви всей жизни". Пусть это будет просто встреча с новым человеком.

"Ваша цель - провести время, пообщаться, получить новый опыт. Это снимает давление и позволяет быть более расслабленным. Позвольте себе просто жить", - советует Виталий Курсик.

Не бойтесь быть собой

Не пытайтесь казаться веселее, умнее или более успешным, чем вы есть. Ваши жизненные шрамы и опыт - это часть вас, и они не определяют вашу личность. Настоящая "химия" возникает, когда люди видят друг друга такими, какие они есть на самом деле.

"Не пытайтесь специально понравиться, лучше думайте о том, нравится ли вам этот новый человек. Будьте собой - это самое привлекательное качество. Искренность заметна всегда, в любом возрасте. А еще - будьте уверены в себе", - добавляет специалист.

Слушайте себя

Идите на свидание, когда почувствуете внутренний интерес. Это должно быть ваше желание, а не вынужденный шаг, чтобы "забыть" или "много времени уже прошло", или давят родственники и друзья. Это должно быть движение вперед, а не бегство от прошлого.

"Иногда счастливые моменты нас ожидают именно тогда, когда мы их не ждали и новый человек может стать вашим другом или свидание ради развлечения станет началом новой романтической истории", - резюмирует Виталий Курсик.

Вас может это заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Отношения Свидание знайомства
Новости
Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники
Украина "за" перемирие в небе, а участие Европы в переговорах обсуждают с Трампом, - источники
Аналитика
"Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Мы идем по лезвию": Андрей Пышный об инфляции, курсе доллара и рисках для экономики