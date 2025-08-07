Как решиться на свидание после разрыва или потери: секреты, о которых никто не говорит

Разрыв отношений или потеря близкого человека - это всегда болезненный опыт, напоминающий эмоциональную встряску. После него часто возникает страх снова открываться людям, и мысль о новых свиданиях может казаться невозможной. Но важно помнить, что вы не должны торопить себя. Психологи советуют делать этот шаг только тогда, когда вы действительно будете к этому готовы.

Как решиться на свидание после мучительного разрыва, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.

Советы для тех, кто боится новых свиданий

Разрыв или потеря любимой человека - это очень тяжелое психологическое переживание и на то, чтобы восстановиться, нужны не недели, а месяцы и годы.

Вам тяжело смотреть на влюбленные пары, вы едите по вечерам мороженое под романтические фильмы, но мысль о новых свиданиях и отношениях вызывают у вас страх.

"Разрыв - это как падение с велосипеда лицом в асфальт. Больно, порой стыдно и некоторое время не хочется даже смотреть в сторону новых "велосипедов". Но вы и не должны сразу мчаться на скорости 80 км/час. Вам сначала нужно встать, потом заживить раны, стать крепче", - говорит эксперт.

Он дал несколько советов, как справиться со страхами:

Не спешите

Прежде чем идти на свидание, дайте себе время пережить разрыв или потерю. Если вы до сих пор испытываете сильные эмоции в отношении бывшего партнера, новые отношения не станут "лекарством" от боли. Вместо этого, они могут превратиться в попытку заменить человека, а это нечестно ни по отношению к вам, ни по отношению к потенциальному партнеру.

Измените ожидания

Перестаньте воспринимать каждое свидание как поиск "любви всей жизни". Пусть это будет просто встреча с новым человеком.

"Ваша цель - провести время, пообщаться, получить новый опыт. Это снимает давление и позволяет быть более расслабленным. Позвольте себе просто жить", - советует Виталий Курсик.

Не бойтесь быть собой

Не пытайтесь казаться веселее, умнее или более успешным, чем вы есть. Ваши жизненные шрамы и опыт - это часть вас, и они не определяют вашу личность. Настоящая "химия" возникает, когда люди видят друг друга такими, какие они есть на самом деле.

"Не пытайтесь специально понравиться, лучше думайте о том, нравится ли вам этот новый человек. Будьте собой - это самое привлекательное качество. Искренность заметна всегда, в любом возрасте. А еще - будьте уверены в себе", - добавляет специалист.

Слушайте себя

Идите на свидание, когда почувствуете внутренний интерес. Это должно быть ваше желание, а не вынужденный шаг, чтобы "забыть" или "много времени уже прошло", или давят родственники и друзья. Это должно быть движение вперед, а не бегство от прошлого.

"Иногда счастливые моменты нас ожидают именно тогда, когда мы их не ждали и новый человек может стать вашим другом или свидание ради развлечения станет началом новой романтической истории", - резюмирует Виталий Курсик.