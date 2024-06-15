"Он работает". Ребров рассказал о восстановлении Миколенко перед стартом на Евро-2024

Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров поделился подробностями о состоянии здоровья травмированного защитника сборной Виталия Миколенко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал УАФ.
25-летний украинец получил повреждение в спарринге против Молдовы (4:0). Защитник ливерпульского "Эвертона" отыграл всего 30 минут и был заменен.
"Он работает. Он понимает, что только через работу может быстрее вернуться. Я каждый день с ним разговариваю. Сразу после повреждения он был очень расстроен, это были эмоции. Но сейчас он работает несколько раз в день и пытается поскорее вернуться", – рассказал. Ребров.
Миколенко пропустил финиш сезона в составе ливерпульского "Эвертона" из-за травмы голеностопа. Тогда он неудачно приземлился на левую ногу после верховой борьбы с соперником в дерби против "Ливерпуля". В этот раз защитник повредил правую ногу за считанные дни до старта чемпионата Европы.
Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.
Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.
В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.
В начале лета суперкомпьютер Opta определил Англию фаворитом Евро-2024. Тем временем сборная Украины оказалась за пределами топ-10 фаворитов. Однако шансы увидеть подопечных Реброва в четвертьфинале Евро-2024 составили 26%.
К слову, накануне Германия разгромила сборную Шотландии в матче-открытии Евро-2024.
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