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Ребров не попал в топ-10 рейтинга зарплат тренеров сборных на Евро-2024

Мюнхен, Среда 10 апреля 2024 16:59
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Ребров не попал в топ-10 рейтинга зарплат тренеров сборных на Евро-2024 Фото: Сергей Ребров (в центре) зарабатывает на уровне наставника сборной Испании (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Аналитики подготовили рейтинг тренеров национальных команд чемпионата Европы 2024 по уровню заработной платы. Наставник сборной Украины Сергей Ребров оказался за пределами первой десятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Finance Football.

49-летний специалист во главе "сине-желтых" зарабатывает 1,25 млн евро в год. Этот результат позволил украинцу войти в топ-15 импровизированной ведомости.

Наверху рейтинга оказался главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Наставник "Трех львов" зарабатывает 5,8 млн в евровалюте ежегодно. Несколько отстал от него коуч Германии Юлиан Нагельсманн (4,8 млн), а замкнул тройку лидеров тренер сборной Португалии Роберто Мартинес (4 млн).

Самые скромные финансовые аппетиты среди тренер участниц Евро-2024 у наставника сборной Грузии Вилли Саньеля. Француз зарабатывает всего 200 тысяч евро в год. Среди соперников Украины на групповом этапе больше зарабатывает тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско (1,5 млн).

Полный рейтинг главных тренеров сборных на чемпионате Европы-2024 по уровню зарплаты:

  1. Гарет Саутгейт (Англия) – 5,8 млн евро/год
  2. Юлиан Нагельсманн (Германия) – 4,8 млн
  3. Роберто Мартинес (Португалия) – 4 млн
  4. Дидье Дешам (Франция) 3,8 млн
  5. Рональд Куман (Нидерланды) – 3 млн
  6. Лучано Спаллетти (Италия) – 3 млн
  7. Виченцо Монтелла (Турция) – 1,8 млн
  8. Мурат Якин (Швейцария) – 1,6 млн
  9. Ральф Рангник (Австрия) – 1,5 млн
  10. Доменико Тедеско (Бельгия) – 1,5 млн
  11. Златко Далич (Хорватия) – 1,5 млн
  12. Драган Стойкович (Сербия) – 1,4 млн
  13. Луис Де Ла Фуэнте (Испания) – 1,25 млн
  14. Сергей Ребров (Украина) – 1,25 млн
  15. Каспер Юлманд (Дания) – 1,15 млн
  16. Сильвиньо (Албания) – 750 тысяч
  17. Михал Пробеж (Польша) – 560 тысяч
  18. Стив Кларк (Шотландия) – 550 тысяч
  19. Франческо Кальцона (Словакия) – 540 тысяч
  20. Марко Росси (Венгрия) – 300 тысяч
  21. Матьяж Кек (Словения) – 300 тысяч
  22. Иван Гашек (Чехия) – 250 тысяч
  23. Эдвард Йорданеску (Румыния) – 240 тысяч
  24. Вилли Саньоль (Грузия) – 200 тысяч

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля.

Матч-открытие состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене, а финал – на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир будет состоять из группового турнира и плей-офф.

Хозяин соревнований получил место на Евро-2024 автоматически. Еще 20 команд попали на форум после квалификации. Последние три обладателя путевок определились в плей-офф Лиги наций весной. Продажа билетов на турнир стартовала в начале октября.

К слову, ранее составили топ-5 лучших матчей сборной Украины на чемпионатах Европы.

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