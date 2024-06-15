"Він працює". Ребров розповів про відновлення Миколенка перед стартом на Євро-2024

25-річний українець зазнав ушкодження в спарингу проти Молдови (4:0). Оборонець ліверпульського "Евертона" відіграв лише 30 хвилин і був замінений.

"Він працює. Він розуміє, що тільки через роботу може швидше повернутися. Я щодня з ним розмовляю. Одразу після ушкодження він був дуже засмучений, це були емоції. Але зараз він працює декілька разів на день та намагається якомога швидше повернутися", – розповів Ребров.

Миколенко пропустив фініш сезону в складі ліверпульського "Евертона" через травму гомілкостопа. Тоді він невдало приземлився на ліву ногу після верхової боротьби зі суперником у дербі проти "Ліверпуля". Цього разу оборонець ушкодив праву ногу за лічені дні до старту чемпіонату Європи.

Україна на Євро-2024

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

На початку літа суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024. Тим часом збірна України опинилася за межами топ-10 фаворитів. Проте, шанси побачити підопічних Реброва в чвертьфіналі Євро-2024 склали 26%.