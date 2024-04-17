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Евро-2024: сборная Украины определилась с домом в Германии

Висбаден, Среда 17 апреля 2024 13:29
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Евро-2024: сборная Украины определилась с домом в Германии Фото: "Сине-желтые" будут базироваться в Гессене (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола выбрала локацию для проживания и тренировок национальной команды Украины во время чемпионата Европы 2024 года в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

"Сине-желтые" будут базироваться в федеральной земле Гессен. Домом украинской сборной станет столица региона – Висбаден.

Отечественные функционеры выбрали город, опираясь на логистику команды Сергея Реброва во время группового этапа Евро-2024. Расстояние до Дюссельдорфа и Штутгарта, где будут играть "сине-желтые" – ориентировочно 200 км, поэтому туда сборная будет ехать на автобусе.

Чуть дальше расположен Мюнхен (400 км). В столицу Баварии сборная Украины прибудет за два дня до стартового поединка на турнире 17 июня. Соперником "сине-желтых" там станет сборная Румынии.

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля.

Матч-открытие состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене, а финал – на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне. Турнир будет состоять из группового турнира и плей-офф.

Хозяин соревнований получил место на Евро-2024 автоматически. Еще 20 команд попали на форум после квалификации. Последние три обладателя путевок определились в плей-офф Лиги наций весной. Продажа билетов на турнир стартовала в начале октября.

К слову, ранее составили топ-5 лучших матчей сборной Украины на чемпионатах Европы.

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Евро 2024 Сборная Украины
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