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Евро-2024: кто и как будет транслировать турнир в Украине

Киев, Четверг 18 апреля 2024 13:30
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Евро-2024: кто и как будет транслировать турнир в Украине Фото: Андрей Ярмоленко и компания на Евро-2024 будут в бесплатном доступе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы 2024 года в Германии. Сотранслятором турнира станет "Суспильне".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "MEGOGO Спорт Украина".

Евро этого года покажут на территории Украины. MEGOGO готовится транслировать все матчи европейского первенства.

Платная платформа покажет вживую 51 матч турнира. Часть поединков в прямом эфире будут транслировать региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов" и т. д.). Эти трансляции будут доступны бесплатно в цифровом вещании T2 и в кабельных сетях.

Общественный вещатель покажет матч-открытие, один поединок группового этапа в день, в том числе и матчи сборной Украины, а также половину противостояний в 1/8 финала и четвертьфиналов, оба полуфинала и финал. Если "сине-желтые" пробьются в плей-офф, то "Суспильне" будет транслировать все поединки команды Сергея Реброва.

В настоящее время общественный вещатель и MEGOGO распределили матчи группового этапа Евро-2024. Поединки плей-офф, которые покажет "Суспильне", определятся уже во время турнира. Для обоих трансляторов все матчи прокомментируют комментаторы MEGOGO.

Фото: Распределение матчей группового этапа турнира между MEGOGO и региональными телеканалами "Суспильного" (MEGOGO)

К слову, ранее составили топ-5 лучших матчей сборной Украины на чемпионатах Европы.

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Megogo Евро 2024 Первый национальный (НТКУ)
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