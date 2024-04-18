Евро-2024: кто и как будет транслировать турнир в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "MEGOGO Спорт Украина" .

Евро этого года покажут на территории Украины. MEGOGO готовится транслировать все матчи европейского первенства.

Платная платформа покажет вживую 51 матч турнира. Часть поединков в прямом эфире будут транслировать региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов" и т. д.). Эти трансляции будут доступны бесплатно в цифровом вещании T2 и в кабельных сетях.

Общественный вещатель покажет матч-открытие, один поединок группового этапа в день, в том числе и матчи сборной Украины, а также половину противостояний в 1/8 финала и четвертьфиналов, оба полуфинала и финал. Если "сине-желтые" пробьются в плей-офф, то "Суспильне" будет транслировать все поединки команды Сергея Реброва.

В настоящее время общественный вещатель и MEGOGO распределили матчи группового этапа Евро-2024. Поединки плей-офф, которые покажет "Суспильне", определятся уже во время турнира. Для обоих трансляторов все матчи прокомментируют комментаторы MEGOGO.

Фото: Распределение матчей группового этапа турнира между MEGOGO и региональными телеканалами "Суспильного" (MEGOGO)