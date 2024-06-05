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Беллингем мчится за трофеем, Украина вне топ-10. Суперкомпьютер выбрал фаворитов Евро-2024

Берлин, Среда 05 июня 2024 12:51
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Беллингем мчится за трофеем, Украина вне топ-10. Суперкомпьютер выбрал фаворитов Евро-2024 Фото: Джуд Беллингем стремится пополнить коллекцию титулов (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем сможет закрыть невероятный сезон на клубном уровне триумфом на чемпионате Европы 2024 года в составе сборной Англии. "Три льва" стали главным фаворитом турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta Analyst.

На старт Евро-2024 английская сборная выйдет с самыми высокими шансами на итоговый успех.

"Три льва" впервые в истории триумфуют на чемпионате Европы с вероятностью 19,9%. На выход команды Гарета Саутгейта в финал процент еще более показательный – 31,1%. Единственным конкурентом сборной Англии на пути к трофею станет Франция. Ее цифры немного хуже – 19,1% и 30,4% соответственно.

Тем временем сборная Украины оказалась за пределами топ-10 фаворитов. Шансы увидеть подопечных Сергея Реброва в четвертьфинале Евро-2024 составили 26%. Впрочем, дальше цифры на подвиги "сине-желтых" сильно падают. Вероятность победы украинской команды в турнире составила 1%.

Беллингем мчится за трофеем, Украина вне топ-10. Суперкомпьютер выбрал фаворитов Евро-2024

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

К слову, накануне сборная Украины свела вничью с Германией спарринг перед Евро-2024.

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