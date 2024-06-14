Сборная Германии сокрушила Шотландию на старте Евро-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат Европы-2024, группа A, 1-й тур

Германия – Шотландия – 5:1

Голы: Вирц, 10, Мусиала, 19, Хаверц, 45+1 (пенальти), Фюллькруг, 68, Джан, 90+3 – Рюдигер, 87 (автогол)

Удаление: Портеус, 44 (Ш, прямая красная карточка)

Бундестим завладела инициативой с первых минут. Под давлением хозяев шотландцы слишком сильно прижались к своим воротам и прогнозируемо пропустили быстрый мяч. Это Вирц с линии штрафной технично уложил от левой штанги после передачи Киммиха.

Забитый мяч не снял осаду с ворот "Тартановой армии". Германия продолжила контролировать ход событий и не оставила попыток отыскать огрехи в обороне сборной Шотландии. Случай выпал на 19-й минуте – Хаверц в пределах штрафной отдал на Мусиалу, а тот мощно пробил под перекладину и удвоил преимущество.

Совсем плохи дела команды Стива Кларка стали перед перерывом. Портеус неуклюже сыграл на отскоке у ворот Шотландии и вместо мяча попал в ногу Гюндогана – пенальти и удаление. К отметке подошел Хаверц и уверенно обыграл Ганна.

После такой первой половины второй тайм фактически превратился в формальность. Впрочем, цифры на табло поспособствовали открытому футболу. "Тартановая армия" уже не сторонилась идти вперед большими силами, чтобы хотя бы размочить счет. Немецкая же команда продолжила разрывать оборону шотландцев взрывными атаками.

Форвард сборной Германии Фюллькруг спустя пять минут после появления на поле мощно пробил в девятку из пределов штрафной. Шотландская сборная оформила гол престижа под занавес встречи. После серии рикошетов на подаче штрафного мяч от Рюдигера влетел в ворота Нойера. Но последнее слово было за Бундестим – Джан на последней добавленной минуте из полукруга штрафной мастерски уложил мяч под штангу.

В субботу на турнире очным поединком стартуют сборные Венгрии и Швейцарии. Во втором туре группового этапа Германия встретится с венгерской командой. Зато сборная Шотландии постарается реабилитироваться матчем против швейцарцев.