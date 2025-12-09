Отключать будут во всех регионах: "Укрэнерго" определилось с графиками на 10 декабря

Удары по энергетике и отключения света

Россия в ночь на 6 декабря осуществила массированную комбинированную атаку по энергосистеме Украины, после чего графики отключений света усилились. Под ударами оказались объекты энергетики в нескольких областях, в частности Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской и Харьковской.

Оккупанты также целенаправленно били по теплоэлектростанциям ДТЭК, вызвав серьезные повреждения. Из-за интенсивных обстрелов атомные станции временно уменьшили производство электроэнергии.

В ночь на 7 декабря РФ снова атаковала энергоинфраструктуру - на этот раз в Кременчугском районе Полтавщины, использовав ракеты и дроны, что привело к перебоям с теплом и водой в отдельных общинах.

По данным главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, самая сложная ситуация сейчас в Черниговской и Донецкой областях.

В то же время, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство работает над сокращением продолжительности графиков отключения света.

По данным РБК-Украина, правительство планирует сократить время отключения бытовых потребителей от электроэнергии путем сокращения количества объектов критической инфраструктуры.