Вимикатимуть у всіх регіонах: "Укренерго" визначилось з графіками на 10 грудня

Удари по енергетиці та відключення світла

Росія в ніч на 6 грудня здійснила масовану комбіновану атаку по енергосистемі України, після чого графіки відключень світла посилилися. Під ударами опинилися об’єкти енергетики у кількох областях, зокрема Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській та Харківській.

Окупанти також цілеспрямовано били по теплоелектростанціях ДТЕК, спричинивши серйозні пошкодження. Через інтенсивні обстріли атомні станції тимчасово зменшили виробництво електроенергії.

У ніч на 7 грудня РФ знову атакувала енергоінфраструктуру - цього разу у Кременчуцькому районі Полтавщини, використавши ракети та дрони, що призвело до перебоїв із теплом та водою в окремих громадах.

За даними голови "Укренерго" Віталія Зайченка, найскладніша ситуація зараз у Чернігівській та Донецькій областях.

Водночас, прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд працює над скороченням тривалості графіків відключення світла.

За даними РБК-Україна, уряд планує скоротити час відключення побутових споживачів від електроенергії шляхом скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури.