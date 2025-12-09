ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Отключать будут во всех регионах: "Укрэнерго" определилось с графиками на 10 декабря

Украина, Вторник 09 декабря 2025 18:40
UA EN RU
Отключать будут во всех регионах: "Укрэнерго" определилось с графиками на 10 декабря Иллюстративное фото: в Украине завтра будут действовать графики отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине завтра, 10 декабря, во всех регионах будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

По данным "Укрэнерго", необходимость таких ограничений вызвана последствиями российских ракетно-дронных ударов по энергообъектам, которые привели к дефициту в энергосистеме.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

Энергетики также призывают - когда электроснабжение восстанавливается по графику, потребляйте электроэнергию экономно, чтобы уменьшить нагрузку на систему и избежать дополнительных отключений.

Удары по энергетике и отключения света

Россия в ночь на 6 декабря осуществила массированную комбинированную атаку по энергосистеме Украины, после чего графики отключений света усилились. Под ударами оказались объекты энергетики в нескольких областях, в частности Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской и Харьковской.

Оккупанты также целенаправленно били по теплоэлектростанциям ДТЭК, вызвав серьезные повреждения. Из-за интенсивных обстрелов атомные станции временно уменьшили производство электроэнергии.

В ночь на 7 декабря РФ снова атаковала энергоинфраструктуру - на этот раз в Кременчугском районе Полтавщины, использовав ракеты и дроны, что привело к перебоям с теплом и водой в отдельных общинах.

По данным главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, самая сложная ситуация сейчас в Черниговской и Донецкой областях.

В то же время, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство работает над сокращением продолжительности графиков отключения света.

По данным РБК-Украина, правительство планирует сократить время отключения бытовых потребителей от электроэнергии путем сокращения количества объектов критической инфраструктуры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Блэкаут Графики отключения света
Новости
Отключать будут даже критические объекты: стало известно, как Кабмин хочет сократить действие графиков
Отключать будут даже критические объекты: стало известно, как Кабмин хочет сократить действие графиков
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте