Отключать будут во всех регионах: "Укрэнерго" определилось с графиками на 10 декабря

В Украине завтра, 10 декабря, во всех регионах будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Энергетики также призывают - когда электроснабжение восстанавливается по графику, потребляйте электроэнергию экономно, чтобы уменьшить нагрузку на систему и избежать дополнительных отключений.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.

По данным "Укрэнерго", необходимость таких ограничений вызвана последствиями российских ракетно-дронных ударов по энергообъектам, которые привели к дефициту в энергосистеме.

Удары по энергетике и отключения света

Россия в ночь на 6 декабря осуществила массированную комбинированную атаку по энергосистеме Украины, после чего графики отключений света усилились. Под ударами оказались объекты энергетики в нескольких областях, в частности Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской и Харьковской.

Оккупанты также целенаправленно били по теплоэлектростанциям ДТЭК, вызвав серьезные повреждения. Из-за интенсивных обстрелов атомные станции временно уменьшили производство электроэнергии.

В ночь на 7 декабря РФ снова атаковала энергоинфраструктуру - на этот раз в Кременчугском районе Полтавщины, использовав ракеты и дроны, что привело к перебоям с теплом и водой в отдельных общинах.

По данным главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, самая сложная ситуация сейчас в Черниговской и Донецкой областях.

В то же время, премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство работает над сокращением продолжительности графиков отключения света.

По данным РБК-Украина, правительство планирует сократить время отключения бытовых потребителей от электроэнергии путем сокращения количества объектов критической инфраструктуры.