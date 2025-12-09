ua en ru
Вимикатимуть у всіх регіонах: "Укренерго" визначилось з графіками на 10 грудня

Україна, Вівторок 09 грудня 2025 18:40
Вимикатимуть у всіх регіонах: "Укренерго" визначилось з графіками на 10 грудня Ілюстративне фото: в Україні завтра діятимуть графіки відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні завтра, 10 грудня, у всіх регіонах діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

За даними "Укренерго", необхідність таких обмежень спричинена наслідками російських ракетно-дронових ударів по енергооб’єктах, що призвели до дефіциту в енергосистемі.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Енергетики також закликають - коли електропостачання відновлюється за графіком, споживайте електроенергію ощадливо, щоб зменшити навантаження на систему та уникнути додаткових відключень.

Удари по енергетиці та відключення світла

Росія в ніч на 6 грудня здійснила масовану комбіновану атаку по енергосистемі України, після чого графіки відключень світла посилилися. Під ударами опинилися об’єкти енергетики у кількох областях, зокрема Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській та Харківській.

Окупанти також цілеспрямовано били по теплоелектростанціях ДТЕК, спричинивши серйозні пошкодження. Через інтенсивні обстріли атомні станції тимчасово зменшили виробництво електроенергії.

У ніч на 7 грудня РФ знову атакувала енергоінфраструктуру - цього разу у Кременчуцькому районі Полтавщини, використавши ракети та дрони, що призвело до перебоїв із теплом та водою в окремих громадах.

За даними голови "Укренерго" Віталія Зайченка, найскладніша ситуація зараз у Чернігівській та Донецькій областях.

Водночас, прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що уряд працює над скороченням тривалості графіків відключення світла.

За даними РБК-Україна, уряд планує скоротити час відключення побутових споживачів від електроенергії шляхом скорочення кількості об'єктів критичної інфраструктури.

