Отключать будут, но не всех: графики для Киева на 26 октября

Иллюстративное фото: графики отключений света 26 октября в Киеве все еще будут действовать (Getty Images)

В Киеве 26 октября все еще будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии для населения. Однако их объем станет значительно меньше, чем сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Отмечается, что 26 октября в Киеве будут исключать почти все очереди кроме очередей 2.1, 2.2 и 6.1. Объемы отключений всех других очередей будут значительно меньше, чем до того. В ДТЭК также предупредили, что графики могут измениться в зависимости от ситуации. Компания обещает оперативно информировать о любых изменениях. Фото: ДТЭК