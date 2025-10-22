Под ударом Киев, Запорожье и Полтавщина: все, что известно об очередном обстреле РФ этой ночью

В ночь со вторника на среду, 22 октября, Россия осуществила новую масштабную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру и города Украины. Уже известно о жертвах и раненых. Враг применил различные типы вооружения.

РБК-Украина рассказывает, что известно о последствиях ночного обстрела россиянами.

Главное:

враг использовал "Шахеды", баллистику и "Кинжалы";

основная цель россиян - энергетическая инфраструктура Украины;

уже известно о жертвах и десятках раненых украинцев.

Чем били

Этой ночью российская армия нанесла комбинированный массированный удар. Враг использовал ударные дроны типа "Шахед", а также баллистические ракеты, предварительно "Искандер-К" для обстрела столицы.

Кроме этого россияне поднимали в воздух истребитель "МиГ-31К", фиксировались пуски аэробаллистической ракеты "Кинжал".

Киев

В ночь и утром 22 октября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. Под вражескую атаку попали несколько районов столицы. По предварительным данным, в результате обстрела погибли по меньшей мере два человека, еще несколько получили ранения.

Фото: последствия ночного обстрела Украины (t.me/dsns_telegram)

Днепровский район

В результате попадания в 16-этажный жилой дом возник пожар на шестом этаже. Спасатели эвакуировали 10 человек, среди которых были дети. К сожалению, под завалами обнаружены тела двух погибших.

Дарницкий район

В 17-этажку попал дрон, в результате чего загорелись этажи с 11-го по 16-й. Из здания эвакуировали 15 жителей, в том числе двух детей. Кроме того, в районе загорелось двухэтажное нежилое здание - пожар удалось оперативно локализовать.

Деснянский район

Поврежден фасад 10-этажного дома, также произошло возгорание автомобиля и газовой трубы. Спасены 20 человек.

Печерский район

Оккупанты попали в верхние этажи 25-этажного жилого дома. Пожар удалось ликвидировать еще до прибытия спасателей.

Спасатели ГСЧС продолжают работать на местах, ликвидируя последствия атаки и оказывая помощь пострадавшим.

Киевская область

В результате обстрела в Броварском районе Киевской области произошло возгорание двух частных жилых домов. Кроме того, поврежден фасад автозаправочной станции. В одном из домов в селе Погребы могут находиться люди - на месте работают спасатели. Информация уточняется.

Также сообщается о пострадавшем мужчине в Обуховском районе. Работник АЗС, 1976 года рождения, получил осколочное ранение - убойную рану теменной области головы. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

Обновлено в 08:55

По данным ГСЧС, в результате обстрелов на Киевщине трое погибших, среди них двое - дети.

В Зазимской общине погибли три человека, среди них - дети. Спасатели проводят поисковые работы и разбирают завалы.

Пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели достали из охваченного огнем дома в Броварах. Она была в шоковом состоянии, но жива. В Броварах обломки также вызвали пожар в частном доме и возгорание грузовика с прицепом - все оперативно ликвидировано.

Запорожье

По Запорожью россияне нанесли по областному центру 12 ударов беспилотниками типа "Шахед". Атака длилась почти три часа. Несколько ударов пришлись по жилым многоэтажкам.

Загорелись пожары.

Фото: последствия ночного обстрела Украины (t.me/ivan_fedorov_zp)

13 человек, двое из них - дети, получили ранения или отравление угарным газом. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

На местах работают наряды полиции, следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники.

Развернуты мобильные пункты приема заявлений и сообщений о повреждении имущества. Также можно обратиться в территориальные подразделения полиции или по спецномеру 102.

Из-за ночной вражеской атаки без электроснабжения почти 2000 человек. Работы по ликвидации последствий начнутся как только позволит ситуация с безопасностью. В результате вражеской атаки отключены от газоснабжения 48 потребителей.

Одесская область

Ночью враг в очередной раз нанес массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. В ночь на 22 октября в результате атак ударными беспилотниками в городе Измаил повреждена энергетическая и портовая инфраструктура. Возникли возгорания.

"К счастью, в результате обстрела обошлось без пострадавших. Энергоснабжение города постепенно восстанавливается, критическая инфраструктура работает на генераторах. В городе развернуты пункты несокрушимости", - сообщили в ОГА.



А вот в ДТЭК уточнили, что этой ночью россияне снова нанесли удар по их энергетическому объекту в Одесской области

"Энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно, и вернули свет 14 200 семьям. Повреждения значительные. Ремонт потребует времени", - сказано в сообщении.

Полтавская область

Этой ночью враг в очередной раз атаковал Полтавскую область. В результате прямых попаданий и падения обломков повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Черкасская область

Этой ночью Черкасскую область атаковали три ракеты и 15 беспилотников. Известно, что обошлось без пострадавших.

Однако есть последствия для критической инфраструктуры. Обследование продолжается. Все необходимые службы работают. В области введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме страны.

Кировоградская область

Также вражескими ракетами и дронами была атакована Кировоградская область.

Есть повреждения энергетических объектов. От электроснабжения отключены 27 населенных пунктов. Все соответствующие службы приступают к ликвидации последствий вражеских ударов.

Донецкая область

Ночью, 22 октября, российские войска нанесли удар по Краматорску, использовав беспилотный летательный аппарат типа "Молния-2".

Атака состоялась в 01:20. Целью вражеского удара стало административное здание городского рынка.



По предварительной информации, сведений о пострадавших среди гражданского населения не поступало. Сейчас местные службы устанавливают окончательные последствия российского обстрела и оценивают масштабы разрушений.

Сумская область

Ночью россияне нанесли удар по одному из объектов инфраструктуры в Сумской области. Несмотря на высокую пожарную нагрузку, все очаги горения удалось ликвидировать.

К счастью, обошлось без пострадавших.