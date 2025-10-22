Под ударом Киев, Запорожье и Полтавщина: все, что известно об очередном обстреле РФ этой ночью
В ночь со вторника на среду, 22 октября, Россия осуществила новую масштабную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру и города Украины. Уже известно о жертвах и раненых. Враг применил различные типы вооружения.
РБК-Украина рассказывает, что известно о последствиях ночного обстрела россиянами.
Главное:
- враг использовал "Шахеды", баллистику и "Кинжалы";
- основная цель россиян - энергетическая инфраструктура Украины;
- уже известно о жертвах и десятках раненых украинцев.
Чем били
Этой ночью российская армия нанесла комбинированный массированный удар. Враг использовал ударные дроны типа "Шахед", а также баллистические ракеты, предварительно "Искандер-К" для обстрела столицы.
Кроме этого россияне поднимали в воздух истребитель "МиГ-31К", фиксировались пуски аэробаллистической ракеты "Кинжал".
Киев
В ночь и утром 22 октября российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву. Под вражескую атаку попали несколько районов столицы. По предварительным данным, в результате обстрела погибли по меньшей мере два человека, еще несколько получили ранения.
Днепровский район
В результате попадания в 16-этажный жилой дом возник пожар на шестом этаже. Спасатели эвакуировали 10 человек, среди которых были дети. К сожалению, под завалами обнаружены тела двух погибших.
Дарницкий район
В 17-этажку попал дрон, в результате чего загорелись этажи с 11-го по 16-й. Из здания эвакуировали 15 жителей, в том числе двух детей. Кроме того, в районе загорелось двухэтажное нежилое здание - пожар удалось оперативно локализовать.
Деснянский район
Поврежден фасад 10-этажного дома, также произошло возгорание автомобиля и газовой трубы. Спасены 20 человек.
Печерский район
Оккупанты попали в верхние этажи 25-этажного жилого дома. Пожар удалось ликвидировать еще до прибытия спасателей.
Спасатели ГСЧС продолжают работать на местах, ликвидируя последствия атаки и оказывая помощь пострадавшим.
Киевская область
В результате обстрела в Броварском районе Киевской области произошло возгорание двух частных жилых домов. Кроме того, поврежден фасад автозаправочной станции. В одном из домов в селе Погребы могут находиться люди - на месте работают спасатели. Информация уточняется.
Также сообщается о пострадавшем мужчине в Обуховском районе. Работник АЗС, 1976 года рождения, получил осколочное ранение - убойную рану теменной области головы. Он госпитализирован в медицинское учреждение.
Обновлено в 08:55
По данным ГСЧС, в результате обстрелов на Киевщине трое погибших, среди них двое - дети.
В Зазимской общине погибли три человека, среди них - дети. Спасатели проводят поисковые работы и разбирают завалы.
Пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели достали из охваченного огнем дома в Броварах. Она была в шоковом состоянии, но жива. В Броварах обломки также вызвали пожар в частном доме и возгорание грузовика с прицепом - все оперативно ликвидировано.
Запорожье
По Запорожью россияне нанесли по областному центру 12 ударов беспилотниками типа "Шахед". Атака длилась почти три часа. Несколько ударов пришлись по жилым многоэтажкам.
Загорелись пожары.
13 человек, двое из них - дети, получили ранения или отравление угарным газом. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
На местах работают наряды полиции, следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники.
Развернуты мобильные пункты приема заявлений и сообщений о повреждении имущества. Также можно обратиться в территориальные подразделения полиции или по спецномеру 102.
Из-за ночной вражеской атаки без электроснабжения почти 2000 человек. Работы по ликвидации последствий начнутся как только позволит ситуация с безопасностью. В результате вражеской атаки отключены от газоснабжения 48 потребителей.
Одесская область
Ночью враг в очередной раз нанес массированный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. В ночь на 22 октября в результате атак ударными беспилотниками в городе Измаил повреждена энергетическая и портовая инфраструктура. Возникли возгорания.
"К счастью, в результате обстрела обошлось без пострадавших. Энергоснабжение города постепенно восстанавливается, критическая инфраструктура работает на генераторах. В городе развернуты пункты несокрушимости", - сообщили в ОГА.
А вот в ДТЭК уточнили, что этой ночью россияне снова нанесли удар по их энергетическому объекту в Одесской области
"Энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно, и вернули свет 14 200 семьям. Повреждения значительные. Ремонт потребует времени", - сказано в сообщении.
Полтавская область
Этой ночью враг в очередной раз атаковал Полтавскую область. В результате прямых попаданий и падения обломков повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности в Миргородском районе.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Черкасская область
Этой ночью Черкасскую область атаковали три ракеты и 15 беспилотников. Известно, что обошлось без пострадавших.
Однако есть последствия для критической инфраструктуры. Обследование продолжается. Все необходимые службы работают. В области введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме страны.
Кировоградская область
Также вражескими ракетами и дронами была атакована Кировоградская область.
Есть повреждения энергетических объектов. От электроснабжения отключены 27 населенных пунктов. Все соответствующие службы приступают к ликвидации последствий вражеских ударов.
Донецкая область
Ночью, 22 октября, российские войска нанесли удар по Краматорску, использовав беспилотный летательный аппарат типа "Молния-2".
Атака состоялась в 01:20. Целью вражеского удара стало административное здание городского рынка.
По предварительной информации, сведений о пострадавших среди гражданского населения не поступало. Сейчас местные службы устанавливают окончательные последствия российского обстрела и оценивают масштабы разрушений.
Сумская область
Ночью россияне нанесли удар по одному из объектов инфраструктуры в Сумской области. Несмотря на высокую пожарную нагрузку, все очаги горения удалось ликвидировать.
К счастью, обошлось без пострадавших.
При подготовке материала использованы данные от ГСЧС, ОВА и местных властей регионов.