Главная » Бизнес » Энергетика

Отключения света до 9 часов: ДТЭК показал графики для Киева на 25 октября

Киев, Пятница 24 октября 2025 20:17
UA EN RU
Отключения света до 9 часов: ДТЭК показал графики для Киева на 25 октября Иллюстративное фото: в Киеве 25 октября будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве в субботу, 25 октября, будут действовать графики отключений света. Ограничения применят с 07:00 до 23:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

По данным ДТЭК, свет 25 октября будут выключать следующим образом:

  • 1.1 очередь - без света с 15:00 до 19:00;
  • 1.2 очередь - со светом весь день;
  • 2.1 очередь - без света с 14:30 до 19:00;
  • 2.2 очередь - без света с 14:30 до 19:00;
  • 3.1 очередь - без света с 18:00 до 23:00;
  • 3.2 очередь - без света с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00;
  • 4.1 очередь - без света 08:00 с 12:00 и с 18:00 до 22:00;
  • 4.2 очередь - без света с 08:00 с 12:00 и с 18:00 до 23:00;
  • 5.1 очередь - со светом весь день;
  • 5.2 очередь - со светом весь день;
  • 6.1 очередь - без света с 11:00 до 15:30;
  • 6.2 очередь - без света с 11:00 до 15:30.

Отключения света в Украине

Напомним, после массированного удара России в ночь на 22 октября в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света, поскольку оккупанты атаковали энергетические объекты.

Уже под вечер 22 октября энергетики распорядились ввести графики отключений света.

С тех пор графики действуют уже несколько дней. При этом их постепенно ослабляют.

При этом оккупанты регулярно атакуют энергетические объекты в приграничных областях. В частности, в ночь на 24 октября россияне ударили по ряду населенных пунктов Черниговской области.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил, что на фоне таких атак ситуация со светом в некоторых общинах остается очень сложной.

