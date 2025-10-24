Отключения света до 9 часов: ДТЭК показал графики для Киева на 25 октября
В Киеве в субботу, 25 октября, будут действовать графики отключений света. Ограничения применят с 07:00 до 23:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
По данным ДТЭК, свет 25 октября будут выключать следующим образом:
- 1.1 очередь - без света с 15:00 до 19:00;
- 1.2 очередь - со светом весь день;
- 2.1 очередь - без света с 14:30 до 19:00;
- 2.2 очередь - без света с 14:30 до 19:00;
- 3.1 очередь - без света с 18:00 до 23:00;
- 3.2 очередь - без света с 08:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00;
- 4.1 очередь - без света 08:00 с 12:00 и с 18:00 до 22:00;
- 4.2 очередь - без света с 08:00 с 12:00 и с 18:00 до 23:00;
- 5.1 очередь - со светом весь день;
- 5.2 очередь - со светом весь день;
- 6.1 очередь - без света с 11:00 до 15:30;
- 6.2 очередь - без света с 11:00 до 15:30.
Отключения света в Украине
Напомним, после массированного удара России в ночь на 22 октября в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света, поскольку оккупанты атаковали энергетические объекты.
Уже под вечер 22 октября энергетики распорядились ввести графики отключений света.
С тех пор графики действуют уже несколько дней. При этом их постепенно ослабляют.
При этом оккупанты регулярно атакуют энергетические объекты в приграничных областях. В частности, в ночь на 24 октября россияне ударили по ряду населенных пунктов Черниговской области.
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил, что на фоне таких атак ситуация со светом в некоторых общинах остается очень сложной.