ua en ru
Сб, 25 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Вимикати будуть, але не всіх: графіки для Києва на 26 жовтня

Київ, Субота 25 жовтня 2025 22:07
UA EN RU
Вимикати будуть, але не всіх: графіки для Києва на 26 жовтня Ілюстративне фото: графіки відключень світла 26 жовтня в Києві все ще діятимуть (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Києві 26 жовтня все ще будуть діяти стабілізаційні відключення електроенергії для населення. Проте їхній обсяг стане значно меншим, ніж зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Зазначається, що 26 жовтня в Києві будуть виключати майже всі черги окрім черг 2.1, 2.2 та 6.1. Обсяги відключень усіх інших черг будуть значно менші, ніж до того.

В ДТЕК також попередили, що графіки можуть змінитися залежно від ситуації. Компанія обіцяє оперативно інформувати щодо будь-яких змін.

Вимикати будуть, але не всіх: графіки для Києва на 26 жовтняВимикати будуть, але не всіх: графіки для Києва на 26 жовтняФото: ДТЕК

Нагадаємо, після масованого удару Росії в ніч на 22 жовтня в низці областей України ввели аварійні відключення світла, оскільки окупанти атакували енергетичні об'єкти. Станом на вечір 25 жовтня обмеження вже діють, але не такі суворі.

Зокрема за заявою "Укренерго" в Україні 26 жовтня все ще будуть діяти відключення світла в окремих регіонах країни. Вимикати світло для споживачів будуть з 09:00 до 22:00, проте обсяг відключень буде значно меншим.

Додамо, що в Києві 25 жовтня також діяли відключення електроенергії внаслідок російських терактів проти енергетики. Деяким чергам довелося побути без світла до дев'яти годин сумарно.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Київ Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
"Нечесність має ціну": Сирський на Донбасі пригрозив командирам за приховування правди
"Нечесність має ціну": Сирський на Донбасі пригрозив командирам за приховування правди
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію