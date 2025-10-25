Вимикати будуть, але не всіх: графіки для Києва на 26 жовтня

Ілюстративне фото: графіки відключень світла 26 жовтня в Києві все ще діятимуть (Getty Images)

В Києві 26 жовтня все ще будуть діяти стабілізаційні відключення електроенергії для населення. Проте їхній обсяг стане значно меншим, ніж зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Зазначається, що 26 жовтня в Києві будуть виключати майже всі черги окрім черг 2.1, 2.2 та 6.1. Обсяги відключень усіх інших черг будуть значно менші, ніж до того. В ДТЕК також попередили, що графіки можуть змінитися залежно від ситуації. Компанія обіцяє оперативно інформувати щодо будь-яких змін. Фото: ДТЕК