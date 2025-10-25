Лишь в отдельных регионах: в "Укрэнерго" определились с графиками отключений 26 октября
В Украине 26 октября будут действовать отключения света в отдельных регионах страны. Выключать свет для потребителей будут с 09:00 до 22:00, однако объем отключений будет значительно меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НЭК "Укрэнерго".
В компании сообщили, что из-за последствий массированных ракетно-дронных атак врага на энергетику 26 октября без отключений не обойдется. Но действовать они будут только в отдельных регионах Украины:
- Бытовых потребителей будут выключать с 09:00 до 22:00, выключаться будет от 0,5 до 1 очереди за раз;
- Для промышленных потребителей с 09:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности.
"Внимание!" Время и объем применения ограничений может измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!", - добавили в "Укрэнерго".
Ситуация в энергетике: атаки и отключения
Из-за российских терактов против энергосистемы ситуация с электричеством в Украине остается тяжелой. Проблем добавляет холодная погода. Графики отключений электроэнергии, которые сейчас действуют в Украине, могут меняться несколько раз в день. Это происходит из-за новых повреждений и изменения баланса в системе.
Больше о ситуации в энергосистеме - в материале РБК-Украина "Россия бьет по новым целям: как Кремль изменил тактику обстрелов энергетики Украины".