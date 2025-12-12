Каллас: 210 млрд евро активов РФ останутся замороженными до репараций для Украины

Евросоюз не отдаст России замороженные активы до того момента, пока страна-агрессор не выплатит Украине репарации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас в соцсети X .

Каллас напомнила, что Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских активов.

"Это гарантирует, что до 210 миллиардов евро российских средств останутся на территории ЕС, если Россия не выплатит Украине в полном объеме репарации за причиненный ущерб", - подчеркнула она.

Глава дипломатии ЕС заверила, что блок будет наращивать давление на Россию до тех пор, пока она не начнет серьезно относится к переговорам.

Также, по ее словам, заседание Евросовета на следующей неделе будет иметь решающее значение для обеспечения финансовых потребностей Украины на ближайшие годы.