ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Брюссельская диктатура": Орбан устроил истерику из-за запрета возврата России активов

Венгрия, Пятница 12 декабря 2025 12:31
UA EN RU
"Брюссельская диктатура": Орбан устроил истерику из-за запрета возврата России активов Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Премьер Венгрии Виктор Орбан устроил истерику после решения Еврокомиссии устроить голосование за запрет возвращения России замороженных активов. Пророссийский деятель назвал это "брюссельской диктатурой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Орбана в Facebook.

Как известно, комитет постоянных представителей Европейского Союза 11 декабря начал голосование по утверждению предложения Европейской комиссии запретить возвращение России активов, которые были заморожены в юрисдикции ЕС.

После этого Орбан, который является большим симпатиком российского диктатора Владимира Путина, раскритиковал Брюссель. В частности Орбан заявил, что Еврокомиссия, мол, "пересечет Рубикон", а голосование якобы "нанесет непоправимый вред Союзу".

"Предметом голосования являются замороженные российские активы, которые до сих пор каждые шесть месяцев ставились на голосование странами-членами ЕС, что приводило к единодушным решениям. Сегодняшней процедурой Брюссель одним росчерком пера отменяет требование единогласия, что является явно незаконным", - написал пророссийский венгерский премьер.

Также Орбан обвинил Еврокомиссию в якобы "систематическом нарушении европейского права" и желании "продолжить свою явно проигрышную войну в Украине". Он добавил, что решение, мол, "положит конец верховенству права в Европейском Союзе, а европейские лидеры станут выше правил... устанавливается брюссельская диктатура".

"Венгрия протестует против этого решения и сделает все, что в ее силах, чтобы восстановить верховенство права", - в конце пригрозил пророссийский деятель.

Истерика Орбана становится вполне понятной, если вспомнить, что в Евросоюзе 11 декабря приняли изменение правил, которое упрощает продление замораживания российских активов. Теперь единодушие по замораживанию активов РФ больше не является единственным вариантом.

Таким образом, Венгрия и Словакия больше не смогут шантажировать ЕС несогласием с продолжением санкций и угрозой размораживания активов России. Именно это, очевидно, так разозлило Орбана.

К слову, еще один благосклонный к России политический деятель, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддержит предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине репарационного займа за счет замороженных российских активов, если эти деньги планируют направить на оборонные нужды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Евросоюз Российская Федерация Венгрия Виктор Орбан
Новости
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений