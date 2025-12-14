"Это декларация войны": Орбан возмутился решением ЕС бессрочно заморозить активы РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Nemzet .

"Захват сотен миллиардов другого государства никогда в истории не оставался без ответа. Это декларация войны", - сказал Орбан во время во время встречи с избирателями в Могаче перед запланированными на апрель следующего года парламентскими выборами.

Премьер Венгрии отметил, что игнорирование Будапешта при принятии решения по российским активам показало, что "иллюзия о верховенстве права в Брюсселе развеялась".

Он также предупредил своих сторонников, что они должны подготовиться к "третьей попытке Брюсселя выиграть выборы в их стране".

"Наши национальные резервы находятся там же, где и у россиян - у бельгийцев. Если они доберутся до этих средств, нам тоже придется задуматься, в надежном ли месте они лежат. Российские деньги заморозили в Бельгии после начала войны, и теперь их хотят зацепить. Это чрезвычайно необычная и опасная вещь, ведь у бельгийцев есть договор, согласно которому они несут ответственность перед россиянами за их деньги", - добавил Орбан.

По его словам, если европейцы все же пойдут на этот шаг, то, "возможно, другие страны перестанут хранить свои деньги в евро".

Также он добавил, что сначала жителей Европы уверяли, что войну "финансируют не из их кармана, а за счет российских активов".

Венгерский премьер подчеркнул, что теперь европейским лидерам придется признать, что войну оплачивают не только нынешние европейцы, но и будут оплачивать и их внуки.

"Все эти европейские лидеры потерпят крах, потому что выяснится, что они не могут финансировать эту войну за счет российских активов", - подчеркнул он.