Похищение детей из Украины: сенатор США угрожает РФ жесткими последствиями

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил, что если Россия не вернет похищенных украинских детей, он будет продвигать законопроект о признании РФ государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Грэма в соцсети Х.

По его словам, такое обозначение сделает сотрудничество с путинской Россией "радиоактивным" для других стран и компаний.

"Во время российско-украинской войны Россия похитила более 19 000 украинских детей. Похищение детей из их родной страны - это гнусный и варварский поступок. Как я уже говорил с начала этого года, я намерен продвигать законодательство, которое признает Россию государством-спонсором терроризма согласно законодательству США, если она не вернет детей", - заявил Грэм.

Похищение украинских детей Россией

Во время полномасштабной войны Россия массово похищает украинских детей с оккупированных территорий. По данным Украины и международных организаций, вывезено более 19 тысяч детей, хотя реальная цифра может быть значительно больше.

Несовершеннолетних забирают из детдомов, больниц, интернатов или разлучают с семьями во время "фильтрационных процедур", после чего отправляют в разные регионы России, в частности в Сибирь и на Дальний Восток.

Там их часто усыновляют российские семьи и принудительно оформляют гражданство РФ.

Международный уголовный суд квалифицировал эти действия как военное преступление и геноцид, выдав ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Украина вместе с партнерами реализует программу "Дети войны" для поиска и возвращения детей, но процесс осложняется отказом России сотрудничать и сокрытием информации об их местонахождении.

Правозащитники отмечают, что Россия использует похищенных детей для пропаганды и "перевоспитания".

Возвращение детей в Украину

Недавно из оккупированной части Украины удалось вернуть подростка, который постоянно находился под наблюдением российских военных

В июле 2025 года также удалось вернуть еще 11 детей, которых незаконно вывезли на временно оккупированные территории или в Россию.

Кроме того, вернули младенца и нескольких молодых людей, которые все время находились под давлением.