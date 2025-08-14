Из оккупации вернули подростка, находившегося под наблюдением военных РФ: подробности
С оккупированной части Украины удалось вернуть подростка, который постоянно находился под наблюдением российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"В рамках инициативы президента Украины (Владимира Зеленского - ред.) Bring Kids Back UA удалось спасти еще одного подростка с временно оккупированной территории. Парень большую часть жизни провел в оккупации", - отметил Ермак.
По словам главы Офиса президента, юноша постоянно находился под наблюдением российских военных. Любое неосторожное слово или поступок могли привести к серьезным последствиям для него или его матери.
"Особое давление было из-за того, что его отец и брат живут на подконтрольной Украине территории - об этом запрещалось даже упоминать. Несмотря на риски, подросток решился обратиться за помощью", - добавил он.
Отмечается, что сегодня подросток уже рядом с родными, получает необходимую помощь для восстановления и начала нового этапа жизни.
Возвращение украинских детей
Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. В то же время домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев, процесс продолжается.
Так, вчера, 13 августа стало известно, что Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще одну группу детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Также добавим, что в апреле Верховная Рада приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.