Викрадення дітей з України: сенатор США погрожує РФ жорсткими наслідками

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем пригрозив, що якщо Росія не поверне викрадених українських дітей, він просуватиме законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Грема у соцмережі Х.

За його словами, таке позначення зробить співпрацю з путінською Росією "радіоактивною" для інших країн та компаній.

"Під час російсько-української війни Росія викрала понад 19 000 українських дітей. Викрадення дітей з їхньої рідної країни - це мерзенний та варварський вчинок. Як я вже казав з початку цього року, я маю намір просувати законодавство, яке визнає Росію державою-спонсором тероризму згідно із законодавством США, якщо вона не поверне дітей", - заявив Грем.

Викрадення українських дітей Росією

Під час повномасштабної війни Росія масово викрадає українських дітей з окупованих територій. За даними України та міжнародних організацій, вивезено понад 19 тисяч дітей, хоча реальна цифра може бути значно більшою.

Неповнолітніх забирають із дитбудинків, лікарень, інтернатів або розлучають із родинами під час "фільтраційних процедур", після чого відправляють у різні регіони Росії, зокрема до Сибіру та на Далекий Схід.

Там їх часто всиновлюють російські сім’ї та примусово оформлюють громадянство РФ.

Міжнародний кримінальний суд кваліфікував ці дії як воєнний злочин і геноцид, видавши ордери на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Україна разом із партнерами реалізує програму "Діти війни" для пошуку та повернення дітей, але процес ускладнюється відмовою Росії співпрацювати та приховуванням інформації про їхнє місце перебування.

Правозахисники наголошують, що Росія використовує викрадених дітей для пропаганди та "перевиховання".

Повернення дітей до України

Нещодавно з окупованої частини України вдалось повернути підлітка, який постійно перебував під наглядом російських військових

У липні 2025 року також вдалося повернути ще 11 дітей, яких незаконно вивезли на тимчасово окуповані території або до Росії.

Крім того, повернули немовля та кількох молодих людей, які весь час перебували під тиском.