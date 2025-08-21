Жили под давлением: с оккупированных территорий вернули младенца и нескольких молодых людей

С временно оккупированных территорий удалось вернуть четырех молодых людей и младенца, которые все время находились под давлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще пятерых наших граждан с временно оккупированных территорий - четырех молодых людей и младенца", - отметил Ермак. По его словам, 18-летняя девушка провела все детство и юность в условиях оккупации, под постоянным давлением и опасностью. Ее поддержкой все эти годы была тетя из Киева, которая ждала племянницу в свободной Украине. "Еще одна история - молодая пара с младенцем. Они жили без света, воды и безопасности. Наконец приняли непростое решение вырваться. Вместе с ними выехал и брат", - добавил руководитель Офиса президента.