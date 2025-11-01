ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Отсрочки автоматом продлили для более 720 тысяч украинцев, - Шмыгаль

Украина, Суббота 01 ноября 2025 20:06
UA EN RU
Отсрочки автоматом продлили для более 720 тысяч украинцев, - Шмыгаль Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

В Украине с 1 ноября действует новая система оформления отсрочек от мобилизации. В общем уже 720 тысяч отсрочек по новым правилам было продлено автоматически.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

По его словам, более 720 тысяч отсрочек продлили без каких-либо дополнительных действий со стороны человека. Все необходимые данные есть в государственных реестрах. Также более 80% обращений подаются через приложение "Резерв+" - без справок и личных визитов в ТЦК.

"А те, кто оформляет бумажные документы, теперь обращаются не в ТЦК, а в ЦПАУ. Только сегодня ЦПАУ приняли почти 4000 заявлений. Если есть возможность - оформляйте отсрочку именно через "Резерв+". Это быстрее и удобнее", - сообщил Шмыгаль.

Разработка была быстрой

В Минцифры подтвердили данные, приведенные Шмыгалем. Министр цифровизации Михаил Федоров написал, что возможность получить отсрочку дистанционно через "Резерв+" и через ЦПАУ внедрили очень быстро - за три месяца. Разработка велась с нуля.

"Теперь не надо ездить в ТЦК, стоять в очереди или общаться с чиновниками - все быстро и удобно онлайн или в ближайшем ЦПАУ, без всякого коррупционного риска. Это часть масштабной реформы, результаты которой заметны уже в первый день", - отметил Федоров.

Он также подтвердил, что в ЦПАУ поступило уже более 4000 заявлений, а более 80% обращений проводится онлайн - через "Резерв+". Что касается продления отсрочек, то 720 тысячам людей вообще не пришлось ничего делать - система продлила все автоматически.

Напомним, что с 1 ноября в Украине изменились правила предоставления отсрочек от мобилизации. Приоритет будет отдаваться оформлению электронных отсрочек. В Минобороны подробно объясняли, как это будет работать.

В частности ТЦК теперь, отметили в министерстве, не будут принимать заявления для предоставления отсрочки. Поэтому удивляться не стоит. Подавать запрос нужно через приложение "Резерв+".

Если человек не пользуется "Резервом" и не имеет смартфона, но имеет бумажные документы для отсрочки, после 31 октября вместо обращения в ТЦК нужно идти в ЦНАП, где документ можно будет получить в бумажном виде.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине Отсрочка
Новости
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине