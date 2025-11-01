Отсрочки автоматом продлили для более 720 тысяч украинцев, - Шмыгаль

В Украине с 1 ноября действует новая система оформления отсрочек от мобилизации. В общем уже 720 тысяч отсрочек по новым правилам было продлено автоматически.

По его словам, более 720 тысяч отсрочек продлили без каких-либо дополнительных действий со стороны человека. Все необходимые данные есть в государственных реестрах. Также более 80% обращений подаются через приложение "Резерв+" - без справок и личных визитов в ТЦК.

"А те, кто оформляет бумажные документы, теперь обращаются не в ТЦК, а в ЦПАУ. Только сегодня ЦПАУ приняли почти 4000 заявлений. Если есть возможность - оформляйте отсрочку именно через "Резерв+". Это быстрее и удобнее", - сообщил Шмыгаль.

Разработка была быстрой

В Минцифры подтвердили данные, приведенные Шмыгалем. Министр цифровизации Михаил Федоров написал, что возможность получить отсрочку дистанционно через "Резерв+" и через ЦПАУ внедрили очень быстро - за три месяца. Разработка велась с нуля.

"Теперь не надо ездить в ТЦК, стоять в очереди или общаться с чиновниками - все быстро и удобно онлайн или в ближайшем ЦПАУ, без всякого коррупционного риска. Это часть масштабной реформы, результаты которой заметны уже в первый день", - отметил Федоров.

Он также подтвердил, что в ЦПАУ поступило уже более 4000 заявлений, а более 80% обращений проводится онлайн - через "Резерв+". Что касается продления отсрочек, то 720 тысячам людей вообще не пришлось ничего делать - система продлила все автоматически.