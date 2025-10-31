Изменения уже завтра: как получить отсрочку от мобилизации и нужно ли идти в ТЦК
С 1 ноября в Украине меняются правила предоставления отсрочек от мобилизации. Приоритет будет отдаваться оформлению электронных отсрочек, а подавать документы нужно будет в ЦПАУ, а не в ТЦК.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Отмечается, что большинство полученных отсрочек - сейчас их начислено более 600 тысяч - продолжат автоматически, люди просто получат уведомление в "Резерв+".
Кому автоматически продлят отсрочку
Есть отсрочки, которые точно продлятся автоматически. Их всего два типа:
- отсрочки, основания для которых можно подтвердить через государственные реестры;
- отсрочки, основания для которых не меняются со временем.
Также есть список лиц, для которых продление отсрочки также происходит автоматически. О ком идет речь:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военных с ребенком;
- родители трех и более детей в одном браке;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профобразования;
- люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
- родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
- люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
- военные, освобожденные из плена.
Отмечается, что в случае, когда отсрочка должна была продолжиться автоматически, но этого не произошло - проблема именно в реестрах. Данные там могут отсутствовать, или устаревшие. В таком случае их нужно обновить.
Кому предоставят отсрочку онлайн
Главный приоритет будет предоставляться оформлению отсрочки онлайн. Уже сейчас дистанционно ее могут оформить:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужья военных с ребенком;
- родители трех и более детей в одном браке;
- родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профобразования.
Изменение места подачи документов: как это работает
Если для категории населения еще не цифровизирован процесс подачи документов на отсрочку, или человек имеет только бумажные документы и не пользуется смартфоном - нужно будет подавать заявление. Но это больше не нужно делать в ТЦК: заявления будут принимать в любом Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Уже администратор ЦПАУ после принятия документов отсканирует их и передаст в соответствующий ТЦК и СП. После принятия решения об отсрочке пользователь получит уведомление в приложении и отметку в электронном документе. Также о результате дополнительно сообщат по телефону, при необходимости можно получить распечатанный вариант военного билета.
При этом отныне главным подтверждением отсрочки становится электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+". Если нет доступа к смартфону - можно распечатать копию документа. Где взять файл для печати:
- "Резерв+"
- портал "Дія"
- ТЦК и СП, или ЦНАП, если речь именно о документе с отметкой об отсрочке.
Бумажные документы с мокрой печатью больше не изготавливаются и не выдаются.
Напомним, что 30 октября Минобороны расширило возможности приложения "Резерв+". Теперь отсрочку от службы онлайн могут получить отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.