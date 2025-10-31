ua en ru
Изменения уже завтра: как получить отсрочку от мобилизации и нужно ли идти в ТЦК

Украина, Пятница 31 октября 2025 22:09
Изменения уже завтра: как получить отсрочку от мобилизации и нужно ли идти в ТЦК Иллюстративное фото: приоритетом в предоставлении отсрочек станет "Резерв+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

С 1 ноября в Украине меняются правила предоставления отсрочек от мобилизации. Приоритет будет отдаваться оформлению электронных отсрочек, а подавать документы нужно будет в ЦПАУ, а не в ТЦК.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Отмечается, что большинство полученных отсрочек - сейчас их начислено более 600 тысяч - продолжат автоматически, люди просто получат уведомление в "Резерв+".

Кому автоматически продлят отсрочку

Есть отсрочки, которые точно продлятся автоматически. Их всего два типа:

  • отсрочки, основания для которых можно подтвердить через государственные реестры;
  • отсрочки, основания для которых не меняются со временем.

Также есть список лиц, для которых продление отсрочки также происходит автоматически. О ком идет речь:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины военных с ребенком;
  • родители трех и более детей в одном браке;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профобразования;
  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
  • родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
  • люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • военные, освобожденные из плена.

Отмечается, что в случае, когда отсрочка должна была продолжиться автоматически, но этого не произошло - проблема именно в реестрах. Данные там могут отсутствовать, или устаревшие. В таком случае их нужно обновить.

Кому предоставят отсрочку онлайн

Главный приоритет будет предоставляться оформлению отсрочки онлайн. Уже сейчас дистанционно ее могут оформить:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужья военных с ребенком;
  • родители трех и более детей в одном браке;
  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профобразования.

Изменение места подачи документов: как это работает

Если для категории населения еще не цифровизирован процесс подачи документов на отсрочку, или человек имеет только бумажные документы и не пользуется смартфоном - нужно будет подавать заявление. Но это больше не нужно делать в ТЦК: заявления будут принимать в любом Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Уже администратор ЦПАУ после принятия документов отсканирует их и передаст в соответствующий ТЦК и СП. После принятия решения об отсрочке пользователь получит уведомление в приложении и отметку в электронном документе. Также о результате дополнительно сообщат по телефону, при необходимости можно получить распечатанный вариант военного билета.

При этом отныне главным подтверждением отсрочки становится электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+". Если нет доступа к смартфону - можно распечатать копию документа. Где взять файл для печати:

  • "Резерв+"
  • портал "Дія"
  • ТЦК и СП, или ЦНАП, если речь именно о документе с отметкой об отсрочке.

Бумажные документы с мокрой печатью больше не изготавливаются и не выдаются.

Напомним, что 30 октября Минобороны расширило возможности приложения "Резерв+". Теперь отсрочку от службы онлайн могут получить отцы и матери, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.

