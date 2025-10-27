ua en ru
Пн, 27 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Бумажных отсрочек с 1 ноября не будет? Что делать, если нет "Резерва" или смартфона

Понедельник 27 октября 2025 12:29
UA EN RU
Бумажных отсрочек с 1 ноября не будет? Что делать, если нет "Резерва" или смартфона Фото: как получить отсрочку без Резерв+ и смартфона с 1 ноября (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Если человек не пользуется "Резервом" и не имеет смартфона, но имеет бумажные документы для отсрочки, до 31 октября нужно обратиться в ТЦК, а после этого - в ЦНАП, где документ можно будет получить в бумажном виде.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил глава цифровых проектов Министерства обороны Мстислав Баник в эфире телемарафона.

Отказ от бумажных отсрочек: как будет работать электронный документ

С 1 ноября для военнообязанных отказываются от бумажных отсрочек с мокрой печатью. В связи с этим Баник сделал объяснение, как будет работать электронный документ с QR-кодом.

"Те, у кого есть "Резерв", знают, что этот документ содержит QR-код. Так же ты можешь через "Резерв" или портал "Дія" загрузить этот документ - он уже есть с QR-кодом, ничего не меняется. Единственное ключевое изменение - когда ты имеешь отсрочку, то с 1 ноября отдельный бумажный документ с мокрой печатью выдавать не будут, - отметил представитель Минобороны.

По его словам, вместо бумажных отсрочек теперь будет использоваться военно-учетный документ, который доступен в "Резерве" или на портале "Дія". В нем, как и раньше, есть поле, где указано, до какого числа и на каких основаниях действует отсрочка.

"То есть мы просто упрощаем процесс, отказываемся от дублирования бумажных документов с печатями, а информация об отсрочке остается той же. Представители ТЦК уже имеют опыт сканирования QR-кодов без проблем", - отметил он.

Как получить документ без смартфона или доступа к интернету

Для тех, кто не имеет смартфона или доступа к интернету, предусмотрен отдельный алгоритм получения или продления отсрочки.

Баник пояснил, что "Резерв+", как и "Дія", просто отображает данные из реестра - не больше и не меньше.

Он уточнил, что если человек не пользуется "Резервом", не имеет мобильного телефона, но имеет бумажные документы, которые дают право на отсрочку, он может обратиться до 31 октября в ТЦК, после этого - в ЦПАУ. И когда военнообязанный получит свою законную отсрочку, этот документ можно будет распечатать на бумаге.

То есть, по сути, по его словам, это ничто иное, как выписка из реестра военнообязанных, в котором указаны основные данные человека, информация о воинском учете и отсрочке.

"Например, если я военнообязанный, я могу зайти в "Резерв", скачать этот PDF-документ, иметь его на телефоне или распечатать. Так же можно зайти на портал "Дія" через компьютер, ввести в поиск "военно-учетный документ" - откроется портал, где можно авторизоваться и загрузить документ. Если человек подает документы через ЦПАУ, то ЦПАУ распечатает ему этот документ после получения отсрочки", - пояснил Баник.

Напомним, с 1 ноября в Украине будет происходить автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Военнообязанные смогут подавать документы через приложение "Резерв+" или ЦПАУ.

Что изменится и могут ли мобилизовать в период подачи документов - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
Новости
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Россия потеряла 346 тысяч солдат за год. Это столько же, сколько и мобилизовала, - Зеленский
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию