Бумажных отсрочек с 1 ноября не будет? Что делать, если нет "Резерва" или смартфона

Если человек не пользуется "Резервом" и не имеет смартфона, но имеет бумажные документы для отсрочки, до 31 октября нужно обратиться в ТЦК, а после этого - в ЦНАП, где документ можно будет получить в бумажном виде.

Отказ от бумажных отсрочек: как будет работать электронный документ

С 1 ноября для военнообязанных отказываются от бумажных отсрочек с мокрой печатью. В связи с этим Баник сделал объяснение, как будет работать электронный документ с QR-кодом.

"Те, у кого есть "Резерв", знают, что этот документ содержит QR-код. Так же ты можешь через "Резерв" или портал "Дія" загрузить этот документ - он уже есть с QR-кодом, ничего не меняется. Единственное ключевое изменение - когда ты имеешь отсрочку, то с 1 ноября отдельный бумажный документ с мокрой печатью выдавать не будут, - отметил представитель Минобороны.

По его словам, вместо бумажных отсрочек теперь будет использоваться военно-учетный документ, который доступен в "Резерве" или на портале "Дія". В нем, как и раньше, есть поле, где указано, до какого числа и на каких основаниях действует отсрочка.

"То есть мы просто упрощаем процесс, отказываемся от дублирования бумажных документов с печатями, а информация об отсрочке остается той же. Представители ТЦК уже имеют опыт сканирования QR-кодов без проблем", - отметил он.

Как получить документ без смартфона или доступа к интернету

Для тех, кто не имеет смартфона или доступа к интернету, предусмотрен отдельный алгоритм получения или продления отсрочки.

Баник пояснил, что "Резерв+", как и "Дія", просто отображает данные из реестра - не больше и не меньше.

Он уточнил, что если человек не пользуется "Резервом", не имеет мобильного телефона, но имеет бумажные документы, которые дают право на отсрочку, он может обратиться до 31 октября в ТЦК, после этого - в ЦПАУ. И когда военнообязанный получит свою законную отсрочку, этот документ можно будет распечатать на бумаге.

То есть, по сути, по его словам, это ничто иное, как выписка из реестра военнообязанных, в котором указаны основные данные человека, информация о воинском учете и отсрочке.

"Например, если я военнообязанный, я могу зайти в "Резерв", скачать этот PDF-документ, иметь его на телефоне или распечатать. Так же можно зайти на портал "Дія" через компьютер, ввести в поиск "военно-учетный документ" - откроется портал, где можно авторизоваться и загрузить документ. Если человек подает документы через ЦПАУ, то ЦПАУ распечатает ему этот документ после получения отсрочки", - пояснил Баник.