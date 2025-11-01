Почему ТЦК не принимает заявление на отсрочку? Разъяснение Минобороны

Подавляющее большинство отсрочек от мобилизации в Украине теперь продлеваются автоматически. ТЦК теперь не принимает документы для этого.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Главного управления информационных технологий Олег Берестовой.

По его словам, автоматическое продление отсрочек касается более 700 тысяч граждан.

"Подавляющее большинство отсрочек теперь продлеваются автоматически - это более 700 тысяч человек. Если все данные уже есть у государства в реестрах, человеку не нужно ничего делать", - отметил Берестовой.

По его словам, ТЦК больше не принимают заявления от граждан на отсрочку.

Теперь подать запрос можно через приложение "Резерв+", или, если нет технической возможности, в любом ЦПАУ.

"Таким образом мы разгружаем ТЦК, чтобы они могли эффективнее проводить мобилизационные мероприятия, ведь именно это приоритетно для армии", - пояснил Берестовой.

Кому отсрочку продлят автоматически

Если вы относитесь к одной из приведенных ниже категорий, ничего делать не нужно - система обновит данные без вашего участия.

Автоматическое продление получат: