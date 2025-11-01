Почему ТЦК не принимает заявление на отсрочку? Разъяснение Минобороны
Подавляющее большинство отсрочек от мобилизации в Украине теперь продлеваются автоматически. ТЦК теперь не принимает документы для этого.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Главного управления информационных технологий Олег Берестовой.
По его словам, автоматическое продление отсрочек касается более 700 тысяч граждан.
"Подавляющее большинство отсрочек теперь продлеваются автоматически - это более 700 тысяч человек. Если все данные уже есть у государства в реестрах, человеку не нужно ничего делать", - отметил Берестовой.
По его словам, ТЦК больше не принимают заявления от граждан на отсрочку.
Теперь подать запрос можно через приложение "Резерв+", или, если нет технической возможности, в любом ЦПАУ.
"Таким образом мы разгружаем ТЦК, чтобы они могли эффективнее проводить мобилизационные мероприятия, ведь именно это приоритетно для армии", - пояснил Берестовой.
Кому отсрочку продлят автоматически
Если вы относитесь к одной из приведенных ниже категорий, ничего делать не нужно - система обновит данные без вашего участия.
Автоматическое продление получат:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к военной службе;
- родители трех и более детей до 18 лет;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют мужа или жену с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы;
- женщины или мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если второй из супругов служит в армии;
- студенты дневной или дуальной формы обучения, докторанты;
- научные, научно-педагогические и педагогические работники, работающие по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;
- люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
- родственники Героев Украины, награжденных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
- люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
- военные, освобожденные из плена.
Изменения в бронировании украинцев
С 1 ноября в Украине начинают действовать обновленные правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Их цель - упростить процесс через цифровизацию, уменьшить бюрократию, очереди и риски коррупции.
Основные изменения предусматривают автоматическое продление части отсрочек, переход на подачу заявлений в цифровом формате и перевод бумажного документооборота в ЦПАУ.
Ключевая новация - автоматическое продление отсрочек для тех, чьи данные уже есть в государственных реестрах или не требуют обновления. Таким образом, людям больше не нужно подавать заявления или справки и лично обращаться в ТЦК.
Подробнее о том, что изменится с 1 ноября для украинцев, можно узнать в материале РБК-Украина.