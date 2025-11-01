ua en ru
Почему ТЦК не принимает заявление на отсрочку? Разъяснение Минобороны

Украина, Суббота 01 ноября 2025 11:30
Почему ТЦК не принимает заявление на отсрочку? Разъяснение Минобороны Иллюстративное фото: ТЦК не принимает заявление на отсрочку с 1 ноября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Катерина Гончарова

Подавляющее большинство отсрочек от мобилизации в Украине теперь продлеваются автоматически. ТЦК теперь не принимает документы для этого.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Главного управления информационных технологий Олег Берестовой.

По его словам, автоматическое продление отсрочек касается более 700 тысяч граждан.

"Подавляющее большинство отсрочек теперь продлеваются автоматически - это более 700 тысяч человек. Если все данные уже есть у государства в реестрах, человеку не нужно ничего делать", - отметил Берестовой.

По его словам, ТЦК больше не принимают заявления от граждан на отсрочку.
Теперь подать запрос можно через приложение "Резерв+", или, если нет технической возможности, в любом ЦПАУ.

"Таким образом мы разгружаем ТЦК, чтобы они могли эффективнее проводить мобилизационные мероприятия, ведь именно это приоритетно для армии", - пояснил Берестовой.

Кому отсрочку продлят автоматически

Если вы относитесь к одной из приведенных ниже категорий, ничего делать не нужно - система обновит данные без вашего участия.

Автоматическое продление получат:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к военной службе;
  • родители трех и более детей до 18 лет;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеют мужа или жену с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеют отца или мать с инвалидностью I или II группы;
  • женщины или мужчины, воспитывающие ребенка до 18 лет, если второй из супругов служит в армии;
  • студенты дневной или дуальной формы обучения, докторанты;
  • научные, научно-педагогические и педагогические работники, работающие по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;
  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
  • родственники Героев Украины, награжденных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
  • люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • военные, освобожденные из плена.

Изменения в бронировании украинцев

С 1 ноября в Украине начинают действовать обновленные правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Их цель - упростить процесс через цифровизацию, уменьшить бюрократию, очереди и риски коррупции.

Основные изменения предусматривают автоматическое продление части отсрочек, переход на подачу заявлений в цифровом формате и перевод бумажного документооборота в ЦПАУ.

Ключевая новация - автоматическое продление отсрочек для тех, чьи данные уже есть в государственных реестрах или не требуют обновления. Таким образом, людям больше не нужно подавать заявления или справки и лично обращаться в ТЦК.

Подробнее о том, что изменится с 1 ноября для украинцев, можно узнать в материале РБК-Украина.

