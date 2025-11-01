Відстрочки автоматом продовжили для понад 720 тисяч українців, - Шмигаль
В Україні з 1 листопада діє нова система оформлення відстрочок від мобілізації. Загалом вже 720 тисяч відстрочок за новими правилами було продовжено автоматично.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення міністра оборони України Дениса Шмигаля.
За його словами, понад 720 тисяч відстрочок продовжили без будь-яких додаткових дій з боку людини. Усі потрібні дані є у державних реєстрах. Також понад 80% звернень подаються через застосунок "Резерв+" - без довідок та особистих візитів до ТЦК.
"А ті, хто оформляє паперові документи, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише сьогодні ЦНАПи прийняли майже 4000 заяв. Якщо маєте можливість - оформлюйте відстрочку саме через "Резерв+". Це швидше та зручніше", - повідомив Шмигаль.
Розробка була швидкою
У Мінцифри підтвердили дані, наведені Шмигалем. Міністр цифровізації Михайло Федоров написав, що можливість отримати відстрочку дистанційно через "Резерв+" та через ЦНАПи впровадили дуже швидко - за три місяці. Розробка велася з нуля.
"Тепер не треба їздити до ТЦК, стояти в черзі чи спілкуватися з чиновниками - усе швидко та зручно онлайн або в найближчому ЦНАПі, без жодного корупційного ризику. Це частина масштабної реформи, результати якої помітні вже в перший день", - зазначив Федоров.
Він також підтвердив, що до ЦНАПів надійшло вже понад 4000 заяв, а понад 80% звернень проводиться онлайн - через "Резерв+". Щодо продовження відстрочок, то 720 тисячам людей взагалі не довелося нічого робити - система продовжила все автоматично.
Нагадаємо, що з 1 листопада в Україні змінилися правила надання відстрочок від мобілізації. Пріоритет буде віддаватися оформленню електронних відстрочок. В Міноборони детально пояснювали, як це буде працювати.
Зокрема ТЦК тепер, зазначили у міністерстві, не прийматимуть заяви для надання відстрочки. Тому дивуватися не варто. Подавати запит потрібно через застосунок "Резерв+".
Якщо людина не користується "Резервом" і не має смартфона, але має паперові документи для відстрочки, після 31 жовтня замість звернення до ТЦК потрібно йти до ЦНАПу, де документ можна буде отримати у паперовому вигляді.