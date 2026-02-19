Отсрочка для освобожденных из плена: как оформить и продлится ли она автоматически
В Министерстве обороны напомнили, что освобожденные из плена украинцы имеют право оформить отсрочку от мобилизации. При этом для кого и при каких условиях она продлевается автоматически - могут знать не все.
Когда и как упростили оформление отсрочек в Украине
Согласно информации Министерства обороны, порядок оформления отсрочки от мобилизации в Украине был упрощен с 1 ноября 2025 года.
Так, согласно изменениям в постановлении Кабинета министров №560, повторные заявления и дополнительные визиты в учреждения в большинстве случаев не нужны.
Речь идет о том, что значительное количество отсрочек - продлевается автоматически.
Для кого отсрочки подлежат автопродлению
В целом отсрочки от мобилизации подлежат автопродлению для таких категорий лиц:
- люди с инвалидностью;
- лица, временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, у кого жена (муж) с инвалидностью I или II группы;
- те, у кого отец или мать с инвалидностью I или II группы;
- жены и мужья военных с ребенком;
- родители трех и более детей в одном браке;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профобразования;
- люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
- родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
- люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
- военные, освобожденные из плена.
Как оформить отсрочку тем, кто вернулся из плена
В МОУ напомнили, что гражданам Украины, которые возвращаются из плена, для оформления отсрочки от мобилизации достаточно один раз обратиться в ЦНАП - центр предоставления административных услуг.
Ведь территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) больше не принимают от граждан заявления на отсрочку.
"Администратор ЦНАП принимает документы, сканирует их и передает в электронной форме в соответствующий ТЦК и СП, который принимает решение. То есть ЦНАП выступает фронт-офисом, а решение остается за ТЦК", - объяснили ранее в Минобороны.
Подчеркивается, что в дальнейшем отсрочка для этих лиц будет продлеваться автоматически каждые 90 дней.
Как работает автоматическое продление отсрочки
В Минобороны рассказали, что автопродление происходит при условии, если в учетных данных корректно указан срок действия отсрочки.
"Если при оформлении установлена конкретная дата завершения отсрочки (например, 30 марта), то после наступления этой даты отсрочка прекращается, и автоматическое продление не осуществляется", - объяснили гражданам.
Если же в данных указан срок, который соответствует периоду мобилизации (в приложении "Резерв+" это отображается как "до завершения мобилизации"), во время очередного автопродления отсрочка обновляется еще на 90 дней.
Таким образом, механизм автопродления работает в соответствии с внесенными данными.
"Если военнообязанный видит, что дата завершения отсрочки указана некорректно и не соответствует сроку действия ее оснований, ее нужно уточнить", - подчеркнули в МОУ.
Для этого нужно:
- либо обратиться в ТЦК и СП;
- либо подать документы на оформление новой отсрочки в любом удобном ЦНАПе.
Что делать, если отсрочка не продолжилась
В министерстве признали, что может случиться другая ситуация: отсрочка должна была быть продлена автоматически, но этого не произошло.
"Это может свидетельствовать об отсутствии или неактуальности данных в государственных реестрах", - объяснили украинцам.
В таком случае необходимо:
- сначала обновить информацию в государственных реестрах:
- после этого - подать заявление на оформление отсрочки через ЦНАП с актуальными документами.
"Обратиться можно в любой удобный ЦНАП независимо от места регистрации", - уточнили в МОУ.
Как подтверждается отсрочка от мобилизации
В завершение в Министерстве обороны сообщили, что сегодня основным подтверждением наличия отсрочки от мобилизации является электронный военно-учетный документ в мобильном приложении "Резерв+".
"Бумажные справки с печатью больше не выдаются", - напомнили в ведомстве.
Если же человек не имеет доступа к смартфону, можно сформировать электронный военно-учетный документ и распечатать его:
- через приложение "Резерв+";
- через портал "Дія";
- обратившись в ТЦК и СП (или в ЦНАП - если речь идет именно о документе с отметкой об отсрочке).
