ua en ru
Пн, 09 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Сделайте это немедленно: ТЦК обратился к мужчинам с правом на отсрочку

Киев, Понедельник 09 февраля 2026 10:17
UA EN RU
Сделайте это немедленно: ТЦК обратился к мужчинам с правом на отсрочку Фото: ТЦК обратился ко всем, кто имеет право на отсрочку от мобилизации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Если военнообязанный имеет право на отсрочку от службы, но до сих пор ее не получил, то стоит сделать это немедленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группу коммуникаций Винницкого областного ТЦК и СП.

Читайте также: "Резерв+" обновил отсрочки: кому продлили автоматически, а кому - бежать в ЦНАП.

В ТЦК отмечают, что факт наличия права на отсрочку не означает, что она уже вступила в силу.

"Если вы имеете право на отсрочку от военной службы, но до сих пор ее не получили - стоит сделать это немедленно. Факт наличия такого права не означает, что отсрочка уже действует", - говорится в заявлении.

Как получить отсрочку

Получить отсрочку от мобилизации можно через приложение "Резерв+", что быстро и удобно.

Или обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) в вашем городе.

Порядок оформления

Автоматическое продление. Если есть основание, дополнительных действий не нужно - система обновит отсрочку сама.

Новое заявление. Нужно выбрать один из способов:

  • через приложение "Резерв+" онлайн и быстро;
  • через ЦНАП - если не пользуетесь смартфоном или основание еще не оцифровано.

Проверка данных

Проверить актуальность своих данных можно в государственных реестрах. Если система не найдет подтверждения основания, автоматического продления отсрочки не будет.

Почему это важно

Раньше, чтобы продлить отсрочку от службы, нужно было собирать документы, лично посещать ТЦК, стоять в очереди и ждать рассмотрения больше недели. Процедуру приходилось повторять каждые 90 дней.

Сейчас в большинстве случаев - около 90% - все происходит автоматически: основания проверяются через государственные реестры, отсрочка продлевается без дополнительных заявлений или справок, а подтверждение появляется в приложении "Резерв+". Только в остальных случаях документы подают через ЦНАП.

Кто с правом на отсрочку подлежит автопродлению:

  • родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;
  • те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
  • опекуны человека, который признан недееспособным;
  • те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы;
  • люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;
  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
  • учителя школ;
  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины военных с ребенком;
  • родители трех и более детей в одном браке;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профобразования;
  • люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
  • родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
  • люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
  • военные, освобожденные из плена.

Напомним, что в Минобороны рассказали, кто имеет право на отсрочку и когда ее могут забрать.

Добавим, ранее адвокат в комментарии РБК-Украина рассказала, могут ли военнообязанных, которые уже имеют официально оформленную отсрочку, отправлять на ВВК.

Также мы сообщали, что решили в Верховной Раде по законопроекту №13574, который, среди прочего, предусматривал потерю отсрочки от мобилизации для студентов, которые начали обучение после 25 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Мобилизация в Украине Отсрочка
Новости
Трагедия в Богодухове: российский дрон убил 10-летнего мальчика и его мать в их доме
Трагедия в Богодухове: российский дрон убил 10-летнего мальчика и его мать в их доме
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ