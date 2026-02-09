Сделайте это немедленно: ТЦК обратился к мужчинам с правом на отсрочку
Если военнообязанный имеет право на отсрочку от службы, но до сих пор ее не получил, то стоит сделать это немедленно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группу коммуникаций Винницкого областного ТЦК и СП.
В ТЦК отмечают, что факт наличия права на отсрочку не означает, что она уже вступила в силу.
"Если вы имеете право на отсрочку от военной службы, но до сих пор ее не получили - стоит сделать это немедленно. Факт наличия такого права не означает, что отсрочка уже действует", - говорится в заявлении.
Как получить отсрочку
Получить отсрочку от мобилизации можно через приложение "Резерв+", что быстро и удобно.
Или обратиться в ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) в вашем городе.
Порядок оформления
Автоматическое продление. Если есть основание, дополнительных действий не нужно - система обновит отсрочку сама.
Новое заявление. Нужно выбрать один из способов:
- через приложение "Резерв+" онлайн и быстро;
- через ЦНАП - если не пользуетесь смартфоном или основание еще не оцифровано.
Проверка данных
Проверить актуальность своих данных можно в государственных реестрах. Если система не найдет подтверждения основания, автоматического продления отсрочки не будет.
Почему это важно
Раньше, чтобы продлить отсрочку от службы, нужно было собирать документы, лично посещать ТЦК, стоять в очереди и ждать рассмотрения больше недели. Процедуру приходилось повторять каждые 90 дней.
Сейчас в большинстве случаев - около 90% - все происходит автоматически: основания проверяются через государственные реестры, отсрочка продлевается без дополнительных заявлений или справок, а подтверждение появляется в приложении "Резерв+". Только в остальных случаях документы подают через ЦНАП.
Кто с правом на отсрочку подлежит автопродлению:
- родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;
- те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи;
- опекуны человека, который признан недееспособным;
- те, кто имеет жену (мужа) с инвалидностью III группы;
- люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью;
- родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
- учителя школ;
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военных с ребенком;
- родители трех и более детей в одном браке;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профобразования;
- люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения;
- родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;
- люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;
- военные, освобожденные из плена.
