Важное обновление в "Резерв+": кому стало проще получить отсрочку
Многодетные родители вскоре смогут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" без привязки к семейному положению. Министерство обороны уже начинает бета-тестирование этой функции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Что изменится для многодетных родителей
По информации Минобороны, ранее онлайн-отсрочка была доступна только тем родителям, которые имели трех или более детей в одном браке. Теперь правила обновляют - при проверке будут учитывать всех детей в возрасте до 18 лет, независимо от того, рождены ли они в одном браке.
Система автоматически будет проверять наличие долгов по уплате алиментов в Едином реестре должников. Отсрочка не будет предоставлена, если задолженность превышает сумму платежей за три месяца.
Кто может присоединиться к тестированию
Минобороны приглашает к бета-тестированию родителей, которые еще не имеют действующей отсрочки.
Основные требования к участникам:
- воспитание трех или более детей в возрасте до 18 лет (независимо от семейного положения);
- отсутствие долгов по алиментам;
- корректные данные отца в государственных реестрах (ФИО, дата рождения, налоговый номер);
- дети должны быть рождены в Украине.
После завершения тестового периода услуга станет доступной для всех пользователей приложения.
Как работает услуга
Отсрочка в "Резерв+" оформляется без предоставления бумажных справок и заявлений. Система самостоятельно проверяет основания через взаимодействие с государственными реестрами.
После подачи запроса в приложении информация об отсрочке появляется в электронном военно-учетном документе в течение нескольких часов.
В министерстве отметили, что это позволяет уменьшить влияние человеческого фактора и разгрузить ТЦК.
Цифровизация воинского учета
Напомним, в Украине завершился очередной этап автоматического продления отсрочек от мобилизации - подтверждение без подачи дополнительных заявлений получили около 90% военнообязанных. В то же время части граждан необходимо лично обратиться для оформления соответствующих документов.
Кроме того, в приложении "Резерв+" появилась новая возможность стать на воинский учет онлайн - процедура занимает всего несколько кликов.
Благодаря этому можно пройти регистрацию без посещения территориальных центров комплектования и без прохождения военно-врачебной комиссии. Функция доступна также для украинцев, которые находятся за пределами страны.
Ранее правительство приняло постановление №1632, которым утвердило механизм реализации экспериментального проекта по автоматической постановке на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов.