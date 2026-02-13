Важное обновление в "Резерв+": кому стало проще получить отсрочку

Многодетные родители вскоре смогут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" без привязки к семейному положению. Министерство обороны уже начинает бета-тестирование этой функции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Что изменится для многодетных родителей

По информации Минобороны, ранее онлайн-отсрочка была доступна только тем родителям, которые имели трех или более детей в одном браке. Теперь правила обновляют - при проверке будут учитывать всех детей в возрасте до 18 лет, независимо от того, рождены ли они в одном браке.

Система автоматически будет проверять наличие долгов по уплате алиментов в Едином реестре должников. Отсрочка не будет предоставлена, если задолженность превышает сумму платежей за три месяца.

Кто может присоединиться к тестированию

Минобороны приглашает к бета-тестированию родителей, которые еще не имеют действующей отсрочки.

Основные требования к участникам:

воспитание трех или более детей в возрасте до 18 лет (независимо от семейного положения);

отсутствие долгов по алиментам;

корректные данные отца в государственных реестрах (ФИО, дата рождения, налоговый номер);

дети должны быть рождены в Украине.

После завершения тестового периода услуга станет доступной для всех пользователей приложения.

Как работает услуга

Отсрочка в "Резерв+" оформляется без предоставления бумажных справок и заявлений. Система самостоятельно проверяет основания через взаимодействие с государственными реестрами.

После подачи запроса в приложении информация об отсрочке появляется в электронном военно-учетном документе в течение нескольких часов.

В министерстве отметили, что это позволяет уменьшить влияние человеческого фактора и разгрузить ТЦК.