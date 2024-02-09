Отставка Залужного и обмен пленными: новости за 8 февраля

Война России против Украины: последние новости

Залужного отправили в отставку

Президент Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

"Я благодарен генералу Залужному за два года защиты. Я благодарен за каждую победу, которых мы достигли вместе, и благодарю всех украинских воинов, которые героически вытягивают эту войну на себе", - говорится в заявлении.

По его словам, они откровенно поговорили сегодня о том, что требует изменений в армии. Президент предложил генералу Залужному быть и в дальнейшем вместе в команде украинского государства и добавил, что будет благодарен за его согласие.

"С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единым и у наших воинов в Роботино или Авдеевке, и в Генеральном штабе, и на Ставке. Я провел десятки разговоров с командирами разного уровня. В частности, сегодня говорил с бригадными генералами Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатием, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским", - добавил президент.

Сырский стал новым главнокомандующим ВСУ

Александр Сырский назначен новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Ранее этот пост занимал Валерий Залужный.

"Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженных сил Украины", - объявил президент Владимир Зеленский.

Александр Сырский перед назначением на должность главнокомандующего ВСУ был командующим Сухопутных войск ВСУ. Пока остается неизвестным, кто вместо него возглавит самую многочисленную часть украинской армии.

Ранее должность главкома ВСУ занимал Валерий Залужный. Он был назначен на этот пост еще в 2021 году, до начала полномасштабного вторжения России.

Украина вернула из российского плена 100 защитников

Украина провела очередной обмен пленниками с Российской Федерацией. В результате домой вернулись 100 защитников.

"Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство - защитники Мариуполя. Все - наши, все снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем", - написал Зеленский.

По данным Координационного штаба, среди спасенных военнослужащих на этот раз 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 тероборонцев.

"Все освобожденные - рядового и сержантского состава. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в т.ч. 82 - защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях", - сказано в сообщении.

В Европарламенте считают, что для Украины недостаточно 50 млрд евро от ЕС до 2027 года

Недавно согласованная помощь Украине от Европейского союза в размере 50 млрд евро недостаточно. Она не покроет потребность страны до 2027 года.

Председатель бюджетного комитета Европарламента Йохан Ван Овертвельдт рассказал, что оценка невоенных потребностей Украины составляет 3 млрд евро в месяц. Таким образом, ежегодно страна нуждается в 36 млрд евро.

Но, как напомнил Ван Овертвельдт, Евросоюз выделил для Украины 50 млрд евро в период с 2024 до 2027.

"В среднем Украине будет доступно 12,5 млрд евро в год. По договоренности между ЕС и США, каждый из них возьмет на себя половину украинских потребностей, то есть по 18 млрд евро для ЕС и США. Таким образом, Ukraine Facility (программа, в рамках которой Украина получит 50 млрд евро - ред.) ежегодно будет недополучать не менее 5,5 млрд евро от обязательств ЕС", - пояснил глава бюджетного комитета Европарламента.

При этом он уточнил, что за весь период до 2027 года нехватка составит 22 млрд евро.

Шольц перед визитом в США: Германия не смогла бы поддержать Украину своими силами

Канцлер Германии Олаф Шольц в начале своей поездки в Вашингтон призвал союзников в Европе и США оказать большую поддержку Украине.

"Сейчас настал момент, когда мы должны сделать то, что сейчас необходимо, а именно совместно предоставить Украине возможность защитить себя и одновременно послать очень четкий сигнал российскому диктатору Владимиру Путину", - заявил он.

Он подчеркнул, что сигнал Путину заключается в том, что Европа будет поддерживать Украину достаточно долго.

"Сигнал заключается в том, что он не может рассчитывать на то, что наша поддержка ослабеет, но она продлится достаточно долго и будет достаточно большой. Это послание должно быть передано вместе в ближайшие дни и недели", - добавил Шольц.

Он добавил, что Украина действительно защищает себя всем, что у нее есть. Для того чтобы Киев, заявил Шольц, мог продолжать это делать, ему необходима поддержка.

"И того, что было обещано до сих пор в Европе, и того, что также было обещано в резолюциях Конгресса США, все еще недостаточно. Поэтому мы должны найти способ сделать больше вместе", - заявил канцлер.

Шуфрич в СИЗО получил новое подозрение

Народному депутату Нестору Шуфричу от запретной партии "ОПЗЖ" объявили новое подозрение. Он обвиняется в финансировании Росгвардии в Крыму.

По данным следствия, Шуфрич платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова. Только за 3 месяца 2016 года подконтрольная ему компания уплатила оккупантам за эти услуги более полумиллиона рублей.

Правоохранители выяснили, что росгвардейцы должны были охранять недостроенный профилакторий общей площадью более 4,5 тысячи квадратных метров, расположенный у моря в поселке Симеиз. Земельный участок площадью более 1,5 га, на котором расположен комплекс, входит в рекреационную зону и граничит с "дачей Медведчука". Эта недвижимость была приобретена у предприятий, бенефициарным владельцем которых была Оксана Марченко. Соответствующее соглашение подписала компания, где исполнительным директором является личный юрист Шуфрича.

На основании задокументированных фактов следователи ГБР сообщили Шуфричу и его юристу о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 УКУ (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Украина начала детальные переговоры с Данией об обязательствах по безопасности

Украина начала детальные переговоры с Данией о заключении двусторонних обязательств безопасности.

Как отмечается в сообщении, переговоры начались в рамках реализации Совместной декларации G7 о поддержке Украины, к которой Дания вместе со странами Северной Европы присоединилась одной из первых.

Украинскую делегацию на переговорах возглавлял заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, датскую - государственный секретарь Министерства иностранных дел Лисбет Зильмер-Йонс.

Стороны обсудили основные элементы будущих двусторонних обязательств по безопасности и согласовали график дальнейших переговоров.

"Обязательства Дании в сфере безопасности подтверждают непоколебимую и мощную поддержку, включая военную помощь, которую она предоставляет нашей стране с начала российской агрессии", - говорится в сообщении.

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52 вместе с экипажем под Авдеевкой

Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" вместе с экипажем. Его "приземлили" из ПЗРК 7 февраля в районе Авдеевки Донецкой области.

"7 февраля в операционной зоне ОСГВ "Таврия" воины одного из механизированных подразделений уничтожили российский ударный вертолет Ка-52", - рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По словам генерала, вражеский "Аллигатор" с экипажем был поражен из ПЗРК и удобрил почву на Авдеевском направлении.

Неизвестные расстреляли авто заместителя мэра Никополя. Он погиб (фото)

Неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы Никополя 8 февраля. Чиновник погиб на месте.

Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, речь идет о заместителе городского головы Никополя Виталии Журавлеве.

По данным следствия, 8 февраля на одной из улиц г. Никополь неизвестные лица из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского головы.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).