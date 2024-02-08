ВСУ на Таврическом направлении уничтожили 34 единицы вражеской техники и более 170 дронов
За прошедшие сутки, 7 января, на Таврическом направлении наши военные уничтожили 34 единицы вражеской техники россиян. Также нейтрализовали и уничтожили 178 БпЛА разных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
- нанес 56 авиаударов;
- провел 64 боевых столкновения;
- совершил 919 артобстрелов.
Авдеевское направление
ВСУ отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Невельского и Первомайского Донецкой области.
Марьинское направление
Военные продолжают сдерживать противника неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 22 атаки.
Шахтерское направление
Враг наступательных действий не вел.
Запорожское направление
ВСУ отбили 2 атаки противника западнее Вербового и Роботино Запорожской области.
Достижения наших воинов
Потери врага в живой силе составили 409 человек. Наши воины уничтожили 34 единицы техники россиян, в частности:
- 7 танков;
- 11 ББМ;
- 4 артсистемы;
- 1 вертолет;
- 6 автомобилей;
- 5 единиц специальной техники.
"Также украинские силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов и еще один важный объект противника. Нейтрализовано или уничтожено 178 БПЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 7 февраля, украинские воины ликвидировали еще 910 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 392 380 военных.
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