"Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство – защитники Мариуполя. Все - наши, все снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем", - написал Зеленский.

По данным Координационного штаба, среди спасенных военнослужащих в этот раз 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 тероборонцев.

Фото: Украина вернула из российского плена 100 защитников (facebook.com/zelenskyy.official)

Все освобожденные - рядового и сержантского состава. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в т.ч. 82 - защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях", - сказано в сообщении.

Также известно, что из российского плена удалось спасти медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на "Азовстали", и родных братьев Николая и Романа. По меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Самому старшему исполнилось 62 года, а самому младшему - 20.

"С момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3135 Защитников и Защитниц", - пишет Координационный штаб.

В ведомстве заявили, что при возвращении украинцев из плена посредническое участие гуманитарного характера предоставили Объединенные Арабские Эмираты.

Предыдущий обмен пленными

Напомним, предыдущий обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 31 января. В его ходе на Родину вернулось 207 украинцев.

Как уточнял руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, из плена вернули: воинов Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, а также Национальной полиции. Среди них были защитники Мариуполя, находившиеся на "Азовстали", острова Змеиный, а также воевавшие на ряде направлений.

Это был 50-й обмен пленными между Украиной и Россией.

С начала полномасштабной войны Украине удалось вернуть 3035 человек, рассказывал тогда президент Владимир Зеленский.