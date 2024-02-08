Украина начала детальные переговоры с Данией о обязательствах по безопасности

Украина начала детальные переговоры с Данией о заключении двусторонних обязательств в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как говорится в сообщении, переговоры начались в рамках реализации Совместной декларации G7 о поддержке Украины, к которой Дания вместе со странами Северной Европы присоединилась одной из первых.

Украинскую делегацию на переговорах возглавлял заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, датскую – государственный секретарь Министерства иностранных дел Лисбет Зильмер-Йонс.

Стороны обсудили основные элементы будущих двусторонних обязательств безопасности и согласовали график дальнейших переговоров.

"Обязательства Дании в сфере безопасности подтверждают непоколебимую и мощную поддержку, включая военную помощь, которую она оказывает нашей стране с начала российской агрессии", - говорится в сообщении.

Безопасные соглашения Украины

Напомним, что Украина ведет переговоры с рядом стран о соглашения в сфере безопасности. В частности, в этом списке США, Канада, Румыния, Франция, Германия, Италия.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января подписал с президентом Владимиром Зеленским историческое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно уже вступила в силу и будет действовать в течение 10 лет.

Также ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж заканчивает переговоры с Украиной по вопросам безопасности.