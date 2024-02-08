Шольц перед визитом в США: Германия не смогла бы поддержать Украину самостоятельно

Канцлер Германии Олаф Шольц в начале своей поездки в Вашингтон призвал союзников в Европе и США оказать большую поддержку Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND.

"Сейчас настал момент, когда мы должны сделать то, что сейчас необходимо, а именно совместно предоставить Украине возможность защитить себя и в то же время послать очень четкий сигнал российскому диктатору Владимиру Путину", - заявил он.

Он подчеркнул, что сигнал Путину заключается в том, что Европа будет поддерживать Украину достаточно долго.

"Сигнал заключается в том, что он не может рассчитывать на то, что наша поддержка ослабнет, но она будет длиться достаточно долго и будет достаточно большой. Это послание должно быть передано вместе в ближайшие дни и недели", - добавил Шольц.

Он добавил, что Украина действительно защищает себя всем, что у нее есть. Для того чтобы Киев, заявил Шольц, мог продолжать это делать, ему необходима поддержка.

"И того, что было обещано до сих пор в Европе, и того, что также было обещано в резолюциях Конгресса США, все еще недостаточно. Поэтому мы должны найти способ сделать больше вместе", - заявил канцлер.

Он добавил, что Германия "внесла очень большой вклад".

"Но этого будет недостаточно, если не будет достаточной поддержки повсюду", - подчеркнул политик.

Помощь Украине от Германии

Германия является одним из основных союзников Украины после начала полномасштабного вторжения россиян.

31 января Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры.

Помимо этого министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах заверил Украину в дальнейшей помощи и сотрудничестве в области здравоохранения.

Помимо этого Шольц заявлял, что Украина вскоре может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов.

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