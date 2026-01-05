Дороги в Днепре залило 300 тоннами масла из-за атаки РФ на американский завод, - мэр

В результате дроновой атаки россиян по Днепру в понедельник, 5 января, на дороги города вылилось 300 тонн масла. В результате проезд определенными путями закрыт на несколько суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Днепра Бориса Филатова в Telegram.

"В результате атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла! Коммунальщики убирают, бросают песок и смесь, но проезд по Набережной будет невозможен где-то 2-3 суток", - рассказал он. Филатов добавил, что российские оккупанты разбомбили собственность США, поскольку завод принадлежит компании "Бунге" из Сент-Луис, штат Миссури. Обстрел Днепра 5 января Напомним, сегодня Днепр атаковали ударные дроны россиян. Вражеская атака повредила предприятие и прилегающую инфраструктуру, возник пожар. По словам и.о. главы Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко, после атаки россиян информации о пострадавших или погибших не поступало.