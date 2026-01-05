ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дороги в Днепре залило 300 тоннами масла из-за атаки РФ на американский завод, - мэр

Днепр, Понедельник 05 января 2026 15:31
UA EN RU
Дороги в Днепре залило 300 тоннами масла из-за атаки РФ на американский завод, - мэр Фото: Борис Филатов (facebook com filatovborys)
Автор: Валерий Ульяненко

В результате дроновой атаки россиян по Днепру в понедельник, 5 января, на дороги города вылилось 300 тонн масла. В результате проезд определенными путями закрыт на несколько суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Днепра Бориса Филатова в Telegram.

"В результате атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла! Коммунальщики убирают, бросают песок и смесь, но проезд по Набережной будет невозможен где-то 2-3 суток", - рассказал он.

Филатов добавил, что российские оккупанты разбомбили собственность США, поскольку завод принадлежит компании "Бунге" из Сент-Луис, штат Миссури.

Обстрел Днепра 5 января

Напомним, сегодня Днепр атаковали ударные дроны россиян. Вражеская атака повредила предприятие и прилегающую инфраструктуру, возник пожар.

По словам и.о. главы Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко, после атаки россиян информации о пострадавших или погибших не поступало.

Ночной удар по Украине

В ночь на сегодня, 5 января, Украина в очередной раз оказалась под атакой российских оккупантов. Страна-агрессор атаковала Украину с применением 165 беспилотников и 9 баллистических ракет, большинство целей сбили силы ПВО.

Отметим, удары и их последствия зафиксировали в Киеве, Чернигове, Славутиче, Полтаве и Харькове. В частности, очень значительные разрушения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Чернигове.

В городе Славутич Киевской области в результате ночной российской атаки временно исчезло централизованное электроснабжение.

Кроме того, в ночь на сегодня российские террористы совершили массированную атаку на Киев. В Оболонском районе ударный беспилотник попал в частную клинику: три человека получили ранения, еще один человек скончался от полученных травм.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Филатов Война в Украине Дрони
Новости
Евгений Хмара временно возглавил СБУ вместо Малюка
Евгений Хмара временно возглавил СБУ вместо Малюка
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка