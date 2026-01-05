Дороги в Днепре залило 300 тоннами масла из-за атаки РФ на американский завод, - мэр
В результате дроновой атаки россиян по Днепру в понедельник, 5 января, на дороги города вылилось 300 тонн масла. В результате проезд определенными путями закрыт на несколько суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Днепра Бориса Филатова в Telegram.
"В результате атаки дронов на дороги Днепра вылилось 300 тонн масла! Коммунальщики убирают, бросают песок и смесь, но проезд по Набережной будет невозможен где-то 2-3 суток", - рассказал он.
Филатов добавил, что российские оккупанты разбомбили собственность США, поскольку завод принадлежит компании "Бунге" из Сент-Луис, штат Миссури.
Обстрел Днепра 5 января
Напомним, сегодня Днепр атаковали ударные дроны россиян. Вражеская атака повредила предприятие и прилегающую инфраструктуру, возник пожар.
По словам и.о. главы Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко, после атаки россиян информации о пострадавших или погибших не поступало.
Ночной удар по Украине
В ночь на сегодня, 5 января, Украина в очередной раз оказалась под атакой российских оккупантов. Страна-агрессор атаковала Украину с применением 165 беспилотников и 9 баллистических ракет, большинство целей сбили силы ПВО.
Отметим, удары и их последствия зафиксировали в Киеве, Чернигове, Славутиче, Полтаве и Харькове. В частности, очень значительные разрушения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Чернигове.
В городе Славутич Киевской области в результате ночной российской атаки временно исчезло централизованное электроснабжение.
Кроме того, в ночь на сегодня российские террористы совершили массированную атаку на Киев. В Оболонском районе ударный беспилотник попал в частную клинику: три человека получили ранения, еще один человек скончался от полученных травм.