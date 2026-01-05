ua en ru
Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП

Украина, Понедельник 05 января 2026 11:50
Зеленский назначил Кислицу первым заместителем главы ОП Фото: первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Кислицу первым заместителем руководителя Офиса президента Украины. Соответствующий указ уже обнародован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины", - сказано в опубликованном указе.

До этого Кислица был первым заместителем министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Эту должность он получил чуть меньше, чем год назад - в феврале 2025 года. До назначения заместителем Сибиги Кислица долгое время представлял Украину в Организации Объединенных наций (ООН).

Напомним, еще 3 января Зеленский сказал, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса президента. Его задачей будет синхронизация работы ОПУ с Министерством иностранных дел и участие в переговорном процессе.

Кадровые ротации в рамках объявленной Зеленским "большой перезагрузки", по планам президента, коснутся всей системы власти, правоохранительных органов, сферы безопасности и обороны. Назначение Кислицы - один из элементов "перезагрузки".

Владимир Зеленский Офис президента
