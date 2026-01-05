Трамп: я не верю, что Украина атаковала резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не версии в то, что Украина атаковала резиденцию главы Кремля Владимира Путина в Новгородской области РФ.

В ходе общения с прессой Трампу напомнили, что по его словам, он был очень злой на президента Украины Владимира Зеленского, если это непосредственно он организовал атаку на резиденцию Путина. Однако президент США сказал, что не верит в эту атаку.

"Я не верю, что этот удар был нанесен", - ответил глава Белого дома.

Далее журналисты отметили, что именно Путин сказал ему об атаке на резиденцию. По этой причине медиа уточнили, почему Трамп поверил Путину и почему сразу сказал об этом публично во время совместного выступления с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На это президент ответил следующее:

"Потому что в тот момент никто не знал. Я имею ввиду, что я услышал об этом впервые... Он сказал, что его дом подвергся нападению. Теперь когда мы смогли это проверить, мы не верим, что это произошло. Но это было первое, что мы услышали об этом", - заявил Трамп.

Также президент отметил, что США под при бывшем лидере Джо Байдене дали Украине 350 млрд долларов, а при нем (Трампе) большую часть этих денег вернули. По его словам, это случилась благодаря сделке по редкоземельным металлам.