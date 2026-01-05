Малюк подал в отставку
Василий Малюк заявил об отставке с должности главы Службы безопасности Украины. Он руководил ведомством с июля 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"Ухожу с поста главы Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб. Уверен, что сильная и современная спецслужба - залог безопасности нашего государства. На это направлены изменения, которые внедряет президент Украины в сфере обороны, и я благодарю его", - написал Малюк.
Он также отметил, что верит в справедливый мир и расцвет Украины.
"С большой благодарностью за поддержку - коллективу Службы, всем боевым собратьям и народу Украины. Вечное уважение тем, кто отдал жизнь за наше будущее. Честь имею!" - добавил Малюк.
Отметим, ранее мы писали, что в прошлую пятницу президент Владимир Зеленский предлагал Малюку перейти на другую должность. Рассматривалось два варианта: или Служба внешней разведки, или Совет национальной безопасности и обороны. По информации РБК-Украина, глава СБУ тогда отказывался это делать.
Василий Малюк
Василий Малюк родом из города Коростышев Житомирской области. Окончил Национальную академию СБУ и с 2001 года начал военную службу в органах государственной безопасности.
В январе 2020 года он перешел в Центральное управление СБУ, а уже в марте был назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В июле 2022 года Малюк стал временно исполняющим обязанности главы СБУ. А в феврале 2023 года Рада официально назначила его руководителем ведомства.
Малюк - участник боевых действий, генерал-лейтенант и в мае 2025 года ему было присвоено звание - Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Подробнее о том, кто такой Василий Малюк и какова его роль в противостоянии России - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
Кадровая перезагрузка Зеленского
Отметим, январь в Украине начался с ряда громких кадровых решений. Так, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский все же определился с кандидатом на должность главы ОП. Эта позиция была вакантной после увольнения Андрея Ермака. Всего у президента было 5 вариантов, но выбор пал на на тот момент главу ГУР Кирилла Буданова.
Впоследствии вакантное место главы ГУР занял Олег Иващенко (глава СВР).
Далее кадровые перестановки дошли до Кабмина. Было решено, что вице-премьер и глава Минцифры Михаил Федоров возглавит Минобороны, а действующий глава ведомства Денис Шмыгаль будет руководить Минэнерго.
Тогда же появилась информация, что и главу СБУ Василия Малюка могут уволить. В сети военные призывали не делать этого и выражали поддержку Малюку. Впрочем, Зеленский на субботнем брифинге заявил: "всех уважаю, но буду делать те ротации, которые я решил".
Зеленский также заявил, что планирует ротацию всех руководителей силовых и правоохранительных ведомств, а дальше - ротации в армии. Такие действия он объяснил тем, что если Украине придется и дальше воевать - нужна свежая сила. Вместе с тем, по словам президента, большинство уволенных руководителей останутся в команде и будут иметь новые должности.
Вчера же Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеку и анонсировал другие кадровые решения. В частности, сегодня Кабмин должен согласовать увольнение ряда руководителей ОВА.