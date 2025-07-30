Сырский поручил максимально перевести обучение бойцов ВСУ под землю

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сырского.

Как рассказал главком ВСУ, сегодня он провел совещание по вопросам подготовки личного состава. Прежде всего заслушал доклад заместителя начальника Генштаба генерал-майора Игоря Скибюка, ответственного за направление подготовки.

Отдельно Сырский отметил неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах.

"В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов - вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно!", - отметил главком ВСУ.