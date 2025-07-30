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Сырский поручил максимально перевести обучение бойцов ВСУ под землю

Среда 30 июля 2025 19:46
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Сырский поручил максимально перевести обучение бойцов ВСУ под землю Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский требует максимально перевести обучение украинских военных под землю из-за риска вражеских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сырского.

Как рассказал главком ВСУ, сегодня он провел совещание по вопросам подготовки личного состава. Прежде всего заслушал доклад заместителя начальника Генштаба генерал-майора Игоря Скибюка, ответственного за направление подготовки.

Отдельно Сырский отметил неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах.

"В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов - вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно!", - отметил главком ВСУ.

Удары РФ по полигонам и учебным центрам

Российские оккупанты неоднократно атаковали полигоны и учебные центры в Украине.

В частности, во вторник, 29 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих.

Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь среди личного состава создана комиссия и назначено служебное расследование.

До этого 22 июня враг нанес удар по временному учебно-тренировочному полигону одной из механизированных бригад ВСУ в Херсонской области.

Тогда в результате атаки погибли трое военных, еще 14 получили ранения. В то же время, как заявили в командовании, благодаря своевременному реагированию на угрозу удалось избежать многочисленных потерь.

Кроме того, в мае Россия ударила по стрельбищу в Сумской области, в начале июня атаковала 239 полигон в Днепропетровской области, а через несколько дней - полигон в Полтавской области.

На фоне ударов тогдашний командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий подал в отставку и был переведен командовать Объединенными силами. На его место назначили бригадного генерала Геннадия Шаповалова.

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