Сырский поручил максимально перевести обучение бойцов ВСУ под землю
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский требует максимально перевести обучение украинских военных под землю из-за риска вражеских ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сырского.
Как рассказал главком ВСУ, сегодня он провел совещание по вопросам подготовки личного состава. Прежде всего заслушал доклад заместителя начальника Генштаба генерал-майора Игоря Скибюка, ответственного за направление подготовки.
Отдельно Сырский отметил неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах.
"В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов - вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно!", - отметил главком ВСУ.
Удары РФ по полигонам и учебным центрам
Российские оккупанты неоднократно атаковали полигоны и учебные центры в Украине.
В частности, во вторник, 29 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих.
Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь среди личного состава создана комиссия и назначено служебное расследование.
До этого 22 июня враг нанес удар по временному учебно-тренировочному полигону одной из механизированных бригад ВСУ в Херсонской области.
Тогда в результате атаки погибли трое военных, еще 14 получили ранения. В то же время, как заявили в командовании, благодаря своевременному реагированию на угрозу удалось избежать многочисленных потерь.
Кроме того, в мае Россия ударила по стрельбищу в Сумской области, в начале июня атаковала 239 полигон в Днепропетровской области, а через несколько дней - полигон в Полтавской области.
На фоне ударов тогдашний командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатий подал в отставку и был переведен командовать Объединенными силами. На его место назначили бригадного генерала Геннадия Шаповалова.