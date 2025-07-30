ua en ru
Ср, 30 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Экономика Энергетика Финансы Tech Авто
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова

Лондон, Среда 30 июля 2025 12:37
UA EN RU
ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова Фото: Игорь Коломойский (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Высокий суд Лондона принял решение в пользу ПриватБанка. Суд рассматривал иск банка против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

"ПриватБанк одержал безоговорочную победу в многомиллиардном английском судебном процессе против Коломойского и Боголюбова", - сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Судебное дело

Национализированный в декабре 2016 года "ПриватБанк" подал иск в Высокий суд Лондона против бывших владельцев. В декабре 2017 года суд вынес решение о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также имущества шести компаний, связанных с ними.

Решение суда было основано на доказательствах, согласно которым Коломойский и Боголюбов вывели из банка около 2 млрд долларов. Деньги, по данным истца, переводились на счета компаний, которые принадлежали или контролировались бывшими владельцами. Сумма требований ПриватБанка составляла 2,5 млрд долларов с учетом начисленных процентов.

В октябре 2019 года Апелляционный суд Англии подтвердил юрисдикцию лондонского суда по искам ПриватБанка. Суд признал, что банк предъявил убедительные доводы о масштабных махинациях под руководством экс‑акционеров.

Коломойский и Боголюбов возместили банку судебные издержки в размере 10 млн фунтов. Судебный приказ о глобальной заморозке активов ответчиков продолжает действовать.

Сумма иска

Заключительные слушания в Высоком суде Лондона стартовали в середине июня 2023 года. Их перенос частично был связан с войной, из-за чего судья откладывал заседания. К тому моменту, по данным банка, сумма иска выросла до почти 4,5 млрд долларов.

Это произошло из-за начисления процентов, которые достигают около 500 тысяч долларов в день.

Крупнейший в Украине банк был национализирован в декабре 2016 года. Национализация банка обошлась налогоплательщикам в 155 млрд гривен - примерно по 4 тысячи гривен на каждого украинца.

В 2019 году Коломойский пытался вернуть банк и даже получил решение суда. Однако затем решение было отменено, а в Украине был принят закон, который не позволит ему получить ПриватБанк.

С 2023 года Коломойский находится в СИЗО. Ему инкриминируют многочисленные преступления.

рочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк Игорь Коломойский
Новости
ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова
ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции