Трамп разрешит украинским беженцам остаться в США до конца войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что беженцам из Украины будет разрешено остаться в Америке до конца войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv Post .

"Мы так и сделаем. У нас много людей, приехавших из Украины, и мы с ними работаем", - сказал Трамп журналистам в Белом дом.

Миграционная политика Трампа

Отметим, что с приходом к власти Трамп ужесточает подход к иммиграции, в том числе к лицам, которые получили разрешение на проживание в США по программам, которые инициировала предыдущая администрация.

Так, с января месяца администрация Трампа активно пересматривает и в некоторых случаях принимает меры по прекращению программ условно-досрочного освобождения по гуманитарным соображениям, созданных во время президентства Байдена.

Например, инициатива "Единство ради Украины" (U4U), запущенная в апреле 2022 года, стала ключевым путем, который позволяет привозить украинских гражданам и из ближайших родственникам в США на срок до двух лет по гуманитарным соображениям.

Этой программой воспользовались более 240 тысяч украинцев, которые искали убежище от полномасштабной войны, начатой Россией.

Однако уровень тревоги среди этих беженцев быв высоким. Ранее в этом году появились сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает возможность отмены временного легального статуса для многих украинцев, что потенциально может привести к их ускоренной депортации.

Данная обеспокоенность усугубилась электронным письмом, которое по ошибке в апреле отправило Министерство внутренний безопасности.

В письме некоторым беженцам из Украины ошибочно сообщалось, что их разрешение на пребывание прекращается и они должны немедленно покинуть страну. Позже в Министерстве внутренней безопасности подтвердили, что письмо было отправлено по ошибке.

Также отметим, что в январе в США Служба гражданства и иммиграции объявила о приостановке работы программы для граждан Украины, которые из-за войны едут в Америку. Речь шла об уже вышеупомянутой программе Uniting for Ukraine (U4U).

Кроме того, в СМИ упоминалось планы использовать средства, предназначенные для помощи беженцам - уже для финансирования "добровольного возвращения" иммигрантов, в том числе украинцев. Некоторые предложения предполагали выплату до 1000 долларов, кто согласится уехать.

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