Премьер Британии отреагировал на привлечение войск КНДР к войне в Украине: акт отчаяния России

Россия пытается привлечь северокорейских военных для войны против Украины. Если это окажется правдой, то это не что иное, как акт отчаяния Российской Федерации.

Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Берлине.

Стармер заметил, что "видел сообщения" о привлечении войск Северной Кореи на сторону России, но не уточнил, имеет ли такие данные британская сторона.

"Если это правда, то, по моему мнению, это свидетельствует об уровне отчаяния… Для меня это кажется скорее актом отчаяния, чем чем-либо другим", - подчеркнул он.

Премьер Британии также упомянул о данных, указывающих на истощение России - в частности, что война поглощает 40% ее бюджета, а в прошлом месяце зафиксировали самый высокий уровень ежедневных потерь российских сил за все время полномасштабного вторжения.