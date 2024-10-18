ua en ru
Пт, 18 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Британии отреагировал на привлечение войск КНДР к войне в Украине: акт отчаяния России

Украина, Пятница 18 октября 2024 20:16
UA EN RU
Премьер Британии отреагировал на привлечение войск КНДР к войне в Украине: акт отчаяния России Фото: британский премьер-министр Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россия пытается привлечь северокорейских военных для войны против Украины. Если это окажется правдой, то это не что иное, как акт отчаяния Российской Федерации.

Об этом заявил британский премьер-министр Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Берлине.

Стармер заметил, что "видел сообщения" о привлечении войск Северной Кореи на сторону России, но не уточнил, имеет ли такие данные британская сторона.

"Если это правда, то, по моему мнению, это свидетельствует об уровне отчаяния… Для меня это кажется скорее актом отчаяния, чем чем-либо другим", - подчеркнул он.

Премьер Британии также упомянул о данных, указывающих на истощение России - в частности, что война поглощает 40% ее бюджета, а в прошлом месяце зафиксировали самый высокий уровень ежедневных потерь российских сил за все время полномасштабного вторжения.

Напомним, что, по данным The Telegraph, сентябрь этого года стал самым смертоносным для России за всю войну.

Сотрудничество России и КНДР

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Северная Корея помогает России не только своим оружием, но и людьми.

В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея готовит контингент для войны против Украины.

А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к партнерам с призывом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания КНДР Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста
Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста
DAILY
Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу