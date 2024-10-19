В Конгрессе США считают, что использование Путиным войск КНДР должно быть "красной линией"
Глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер призвал президента США Джо Байдена признать использование войск Северной Кореи против Украины "красной линией" для США и НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернера в соцсети X.
Согласно сообщению, конгрессмен обратился к Байдену с соответствующим письмом.
Он интересуется, почему администрация не смогла оперативно проинформировать Конгресс "о движении северокорейских войск в Россию".
Тернер отметил, что использование северокорейских войск против Украины должно быть красной линией для Соединенных Штатов и НАТО.
Напомним, по данным ГУР, около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России с целью отправки на войну против Украины. Они начнут воевать уже в ноябре.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к партнерам с призывом.
Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что "это свидетельствует об уровне отчаяния" руководителей РФ.
В НАТО не исключают, что солдаты из КНДР могут оказаться на поле боя в Украине. Однако сейчас в альянсе нет подтверждения их участия.
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