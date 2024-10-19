ua en ru
Сб, 19 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Конгрессе США считают, что использование Путиным войск КНДР должно быть "красной линией"

Суббота 19 октября 2024 00:18
UA EN RU
В Конгрессе США считают, что использование Путиным войск КНДР должно быть "красной линией" Фото: президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер призвал президента США Джо Байдена признать использование войск Северной Кореи против Украины "красной линией" для США и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернера в соцсети X.

Согласно сообщению, конгрессмен обратился к Байдену с соответствующим письмом.

Он интересуется, почему администрация не смогла оперативно проинформировать Конгресс "о движении северокорейских войск в Россию".

Тернер отметил, что использование северокорейских войск против Украины должно быть красной линией для Соединенных Штатов и НАТО.

В Конгрессе США считают, что использование Путиным войск КНДР должно быть &quot;красной линией&quot;

Напомним, по данным ГУР, около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России с целью отправки на войну против Украины. Они начнут воевать уже в ноябре.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к партнерам с призывом.

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что "это свидетельствует об уровне отчаяния" руководителей РФ.

В НАТО не исключают, что солдаты из КНДР могут оказаться на поле боя в Украине. Однако сейчас в альянсе нет подтверждения их участия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР Война России против Украины
NEWS
Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста
Зеленский сделал заявление о снижении мобилизационного возраста
DAILY
Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Отказ от транзита: Украина предложила новую схему поставок газа в Европу