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"Северная Корея вторгается в Европу вместе с РФ". Сибига обратился к партнерам с призывом

Пятница 18 октября 2024 18:54
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"Северная Корея вторгается в Европу вместе с РФ". Сибига обратился к партнерам с призывом Фото: Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Северная Корея фактически вторгается в Европу, поскольку она планирует направить солдат на войну против Украины. От стран Запада нужна жесткая реакция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в Twitter.

Он напомнил, что Северная Корея помогает России вести войну против Украины своим оружием и людьми. И речь не о наемниках, а о регулярных войсках, которых будут использовать в качестве пушечного мяса.

"Евроатлантическое сообщество должно осознать тот факт, что КНДР вторгается в Европу вместе с Россией, и действовать без промедления. Россия серьезно усиливает свою агрессию, вовлекая КНДР в войну. Мы требуем немедленной и жесткой реакции от евроатлантического сообщества и мира", - подчеркнул министр.

Он добавил, что самой лучшей реакцией Запада будет полная поддержка и реализация плана победы президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Сибиги, из-за того, что Россия расширяет масштабы войны, союзники Украины должны расширить военную помощь ВСУ.

В частности, речь о:

  • снятии ограничений на дальние удары;
  • начале перехвата российских ракет и беспилотников над Украиной;
  • расширении приглашения в НАТО;
  • увеличении инвестиций в производство вооружений в Украине.

Помощь России от КНДР

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея помогает России не только своим оружием, но и людьми.

Позже глава украинского государства уточнял, что Северная Корея готовит контингент для войны против Украины.

При этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сегодня, 18 октября, отметил, что в ноябре против Украины будут воевать около 11 тысяч солдат КНДР.

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