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Около 11 тысяч военных КНДР начнут воевать против Украины в ноябре, - Буданов

Пятница 18 октября 2024 10:00
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Около 11 тысяч военных КНДР начнут воевать против Украины в ноябре, - Буданов Фото: начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на востоке России с целью отправки на войну против Украины. Они начнут воевать уже в ноябре.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The War Zone.

"Они будут готовы (воевать в Украине, - ред.) 1 ноября", - заявил Буданов.

По его словам, северокорейские солдаты будут использовать российскую технику и боеприпасы.

Первый отряд из 2 600 человек отправится в Курск, где, как отметил Буданов, Украина создала плацдарм для ведения интенсивных боевых действий. Судьба остальных войск пока неизвестна.

"У нас сейчас нет полной картины", - добавил он.

Войска КНДР в Украине

Северная Корея ранее передала России боеприпасы и ракеты для использования в войне против Украины. Однако теперь стало известно, что КНДР планирует направить свои войска для участия в конфликте.

По данным источников РБК-Украина, северокорейские военные уже находятся в Украине. В начале октября под Донецком было ликвидировано более 20 оккупантов, среди которых были представители северокорейской армии, в том числе офицеры.

Западные СМИ сообщают, что северокорейские солдаты проходят обучение в России, и к концу года на фронт могут отправить тысячи военнослужащих. По информации РБК-Украина, в России формируют "особый бурятский батальон", состоящий из северокорейских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что Северная Корея готовит контингент для войны против Украины. Речь идет не только о пехотных подразделениях, но и о специалистах различных родов войск.

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